Torturas, exilio y desapariciones: los crímenes de la dictadura chilena de Augusto Pinochet

El tormento

La desaparición

González lamenta su infancia y juventud perdidas por culpa de la dictadura: “No fui capaz de decirles ‘paren, déjenme ser, yo quiero salir a bailar, quiero tener amigos’. Me quedé callada”. A sus 59 años, y entregada al cuidado de su anciana madre, siente que el sufrimiento la seguirá en la vejez. “No hay cierre por el hecho de que mi hermano siga desaparecido, no va a haber cierre”, sentencia.

El exilio

“Mi familia estaba aquí, mi hermana, mis padres, pero fue (mayor) el impacto de tener que irte a un país donde no eres nadie”, rememora. Regresó 17 años después junto a dos hijos. Su familia volvió a quebrarse. El mayor de sus hijos no se acostumbró a Chile y regresó a Europa. “Soy una mujer mayor, entonces mis nietos de allá casi no me van a conocer”, se lamenta Sepúlveda a los 74 años.