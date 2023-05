Tragedia en el mundo bancario: el interventor de uno de los mayores bancos de Bolivia fallece al caer de un piso 14

#BTVInforma 🔴

El abogado de la familia Colodro, Jorge Valda, pide una investigación minuciosa sobre la muerte del interventor del ex Banco Fassil, Carlos Colodro, además, informa que presentaba hematomas múltiples, no contaba con un globo ocular y no tenía un testículo. pic.twitter.com/cgUBrJ4jeQ