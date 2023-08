Trágico suceso: joven murió electrocutado tras intentar rescatar su celular en una piscina

La madre del menor pide justicia

Denisse Tavitas, madre de la víctima, aseguró por redes sociales que no es verdad que su hijo haya muerto por intentar sacar el celular del agua, pues afirma que el teléfono era sumergible y, además, no había ninguna conexión eléctrica cercana , desmintiendo de esta forma una versión que apuntaba a que el joven había tocado un poste que tenía los cables sueltos.

“Escribo esto destrozada pero me es necesario hacerlo, no solo para agradecer a quienes se han toma un tiempo para una palabra de aliento, pero vengo como en cada uno de mis escritos a pedirles algo: no llenen de condolencias este post, quienes me conocen saben que más allá de las palabras, son las acciones las que me mueven hacia un mundo mejor”, escribió la mujer.