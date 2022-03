Tras bloquear Facebook, Rusia también impide el acceso a Twitter

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El regulador ruso de internet, Roskomnadzor, restringió este viernes 4 de marzo el acceso a la red social Twitter, después de haber bloqueado el uso de Facebook en el país, según informaron las agencias rusas. De acuerdo con Interfax y Ria Novosti, este regulador aceptó un pedido de la Fiscalía del 24 de febrero, horas después de que Rusia inició la invasión de Ucrania.

El regulador nacional no ha emitido hasta el momento ningún comunicado para explicar las razones de la medida. Sin embargo, corresponsales de la AFP en Rusia indicaron que la aplicación de Twitter había dejado de actualizarse en horas de la noche.

En cuanto a Facebook, Roskomnadzor indicó que había ordenado su bloqueo porque esa red social, propiedad del grupo estadounidense Meta, “discrimina” a los medios de comunicación rusos. Facebook afirmó este viernes que el bloqueo de la red social en Rusia privará a millones de personas de información confiable y foros para compartir sus puntos de vista.

Rusia afirmó haber bloqueado Facebook por “discriminar” a medios estatales rusos, restringidos en varias plataformas en medio de la invasión de Moscú a Ucrania. “Pronto millones de rusos de a pie se verán privados de información confiable (...) y silenciados”, dijo Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales de la casa matriz de Facebook, Meta.

Las plataformas se han transformado en uno de los frentes de la invasión internacionalmente condenada, en donde ambos bandos impulsan narrativas en tiempo real. - Foto: Getty Images

Desde que Moscú invadió a Ucrania la semana pasada, las autoridades rusas han aumentado la presión sobre los medios independientes, en un país en donde la libertad de prensa ya estaba mermando. Las plataformas se han transformado en uno de los frentes de la invasión internacionalmente condenada, en donde ambos bandos impulsan narrativas en tiempo real.

“Seguiremos haciendo todo lo posible para restaurar nuestros servicios de modo que sigan estando a disposición de la gente para que se exprese de manera segura y se organice para actuar”, agregó Clegg.

Oleada de marcas que salen de Rusia

El gigante informático estadounidense Microsoft anunció este viernes que suspende las nuevas ventas de sus productos y servicios en Rusia, uniéndose así a otras empresas que adoptaron medidas similares.

“Al igual que el resto del mundo, estamos horrorizados, indignados y tristes por las imágenes y la información que nos llegan de la guerra en Ucrania y condenamos esta invasión injustificada, no provocada e ilegal de Rusia”, declaró Brad Smith, presidente de Microsoft en un comunicado.

Consultada por la AFP, la firma no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que se sigan vendiendo los productos en stock en las tiendas. (Foto de Jakub Porzycki / NurPhoto a través de Getty Images). - Foto: NurPhoto via Getty Images

La compañía no especificó qué quería decir con el término “nuevas ventas” ni si tenía la intención de retirar los productos no vendidos de las tiendas rusas. Consultada por la AFP, la firma no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que se sigan vendiendo los productos en stock en las tiendas.

Smith añadió que Microsoft pone fin a “muchos aspectos de sus actividades en Rusia de acuerdo con las sanciones decididas por los gobiernos”, pero no entró en detalles. El grupo recordó que apoya a Ucrania ayudándole a protegiéndolos de los ciberataques rusos.

Apple también anunció el pasado martes que detuvo todas las ventas de sus productos en Rusia como respuesta a la invasión a Ucrania, así como otros servicios también han sido “limitados”.

En un comunicado, la compañía explicó que la semana pasada tanto Russia Today (RT) como Sputnik fueron retirados de la App Store para su descarga y se deshabilitó el tráfico y los incidentes en vivo en Apple Maps en Ucrania “como medida de seguridad y precaución para los ciudadanos”.

*Con información de la AFP.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA. Siga el minuto a minuto de lo que está ocurriendo.