Trump amenaza a la Unión Europea por haber impuesto una multa a la empresa Google: “El contribuyente estadounidense no lo tolerará”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este viernes la multa impuesta por la Comisión Europea a Google y amenazó con responder con sanciones comerciales si no revoca la medida.

La Comisión Europea impuso una multa de 2.950 millones de euros a Google, tras determinar que el gigante estadounidense había abusado de su posición dominante en el sector de la publicidad online.

“Europa ‘atacó’ hoy a otra gran empresa estadounidense: Google”, protestó Trump en su red social Truth Social, donde afirmó que si la Unión Europea no revierte las multas “injustas” impuestas a Google y también a Apple, se verá “obligado” a activar un mecanismo punitivo de aranceles aduaneros, la “Sección 301”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con un periodista durante una reunión de gabinete con miembros de su administración en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca | Foto: Getty Images

La intervención de Trump se produjo un día después de recibir a ejecutivos de gigantes tecnológicos en una cena de gala en la Casa Blanca, entre ellos el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y al cofundador del grupo, Sergey Brin.

“Europa ha robado un dinero que de otro modo iría a inversiones y empleos en Estados Unidos”, añadió Trump. “¡El contribuyente estadounidense no lo tolerará!”

El presidente afirmó que la multa a Google se suma a otros casos, incluyendo el de Apple, empresa a la que Bruselas ordenó en 2016 pagar impuestos atrasados a Irlanda por un total de 13.000 millones de euros más intereses.

“¡Deberían devolver ese dinero!”, dijo.

Durante la cena del jueves en la Casa Blanca, Trump felicitó a Pichai y a Brin por el fallo de un juez estadounidense que a principios de esta semana permitió a Google conservar su navegador web Chrome.

Respuesta de la Unión Europea:

(Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) | Foto: AFP

Haciendo caso omiso de las amenazas de Donald Trump, la Comisión Europea impuso el viernes una multa de 2.950 millones de euros (casi 3.500 millones de dólares) a Google, lo que provocó una inmediata reacción del presidente estadounidense, que prometió represalias.

El ejecutivo europeo consideró que el gigante tecnológico estadounidense abusó de su posición dominante en el sector de la publicidad en línea (o “Adtech”).

La sanción europea, que el gigante estadounidense anunció inmediatamente que iba a impugnar, se retrasó en un contexto de tensiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, como confirmó el miércoles a AFP una fuente de la Comisión.

Es la tercera multa impuesta esta semana a Google, filial de Alphabet.

El grupo fue condenado el miércoles en Estados Unidos a pagar 425,7 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a casi 100 millones de usuarios por violar su privacidad, el jueves, recibió una multa récord de 325 millones de euros (unos 380 millones de dólares) impuesta por la autoridad francesa de control de la privacidad (Cnil) por incumplimientos en materia de privacidad y cookies.