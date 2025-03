“Lo que inspiró al presidente Biden fue, entre otros compromisos de Maduro, facilitar las elecciones y respetar el resultado electoral. Pues Maduro no cumplió, sabemos que no ha cumplido. Y, además, la propia empresa Chevron, que tenía el compromiso de no pagar impuestos al régimen, incumplió también ese compromiso, como se demostró según las actas que hay, de cómo le entregaron unos 300 millones de dólares que no le correspondían al régimen de Maduro”, asegura Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, en SEMANA.