Trump dice que Ucrania no tiene “ninguna carta” para negociaciones con Rusia

Desde la Casa Blanca, en una reunión con gobernadores del país norteamericano, aseguró que ha mantenido “muy buenas conversaciones” con Rusia, contrario a los encuentros con Ucrania. “Ellos no tienen ninguna carta, pero se hacen los duros. Pero no vamos a permitir que esto continúe”, anunció.

“Putin podría haber sido disuadido tan fácilmente, pero ellos no supieron cómo hablar” , dijo Trump. Y manifestó, nuevamente, que la guerra no debió haber empezado.

“Rusia atacó, pero no había ninguna razón para que atacara, podría haber sido convencido de que no lo hiciera. (...) Todo eso estuvo sucediendo durante años, no había ninguna razón para eso”, argumentó el presidente, asegurando que si él hubiese estado en el poder en ese momento, no habría permitido los ataques.