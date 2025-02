Zelenski responde a Trump y asegura que cayó en la “desinformación rusa”

De igual manera, el mandatario ucraniano criticó a Estados Unidos por “ayudar” a Vladimir Putin “a salir del aislamiento”. Así mismo, declaró que su país no está en venta, refutando las afirmaciones de Trump de que Estados Unidos le ha dado a Ucrania 500 mil millones de dólares y calificando la sugerencia de que Kiev pague esto con un acuerdo de exploración minera como “no es una conversación seria”.

“Mira, todos queremos una victoria, queremos que gane Trump, queremos que gane Ucrania, que todos triunfemos. Pero no hay nada claro aquí... Estoy protegiendo a Ucrania. No puedo venderla. No puedo vender nuestro Estado”, aseguró Zelenski en respuesta a los comentarios más recientes de Trump.