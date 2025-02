Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer relaciones y negociarán final de la guerra en Ucrania

Por otra parte, Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente Vladímir Putin, dijo que las conversaciones habían allanado el camino para una posible reunión entre Trump y Putin, aunque no dijo cuándo podría tener lugar, según la agencia de noticias estatal rusa TASS.

Mientras tanto, la atención en Europa se centró en la guerra en Ucrania, el conflicto más mortífero en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y otros líderes europeos expresaron su alarma y consternación por haber sido excluidos de las conversaciones. Una de las principales preocupaciones de Kiev era que Rusia recibiera el visto bueno para conservar alrededor del 20 % del país que ha ocupado. “Ucrania no sabe nada al respecto”, advirtió Zelenski antes de la reunión.

“Kiev considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no tiene resultado, y no podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros, sin nosotros”, dijo, añadiendo que planeaba desplazarse a Arabia Saudita el miércoles para un viaje que había sido organizado de antemano y que no estaba relacionado con las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia.