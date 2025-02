Ataque masivo con drones a Ucrania, en el inicio de las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que se trató de 176 aviones no tripulados, que fueron lanzados desde seis partes diferentes. En noviembre se rompió el récord cuando Rusia envió 188 drones.

| Foto: Global Images Ukraine via Getty

El ataque con drones rusos provocó un incendio en Mykolaiv. Cinco edificios residenciales y al menos cuatro tiendas fueron destruidos. | Foto: Global Images Ukraine via Getty

Rusia suele atacar lugares estratégicos de Ucrania con drones. | Foto: Global Images Ukraine via Getty

Los representantes ucranianos no fueron invitados a asistir, el presidente Volodimir Zelenski informó que no tenía conocimiento del encuentro y que no aceptaría ningún acuerdo pactado, debido a su ausencia.