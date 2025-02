Empiezan las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania. Rusia se reunirá con EE. UU. en Arabia

Trump dijo el domingo a periodistas que Zelenski “estará involucrado,” pero no dio más detalles, y no estaba claro de inmediato si algún ucraniano participaría en las conversaciones del martes. Hay una delegación ucraniana en Arabia Saudita para allanar el camino para una posible visita de Zelenski, dijo un funcionario ucraniano. El ucraniano ha afirmado que no aceptaría ninguna negociación sobre Ucrania que no incluya a su país. Los gobiernos europeos también han exigido un papel.