¿Se acerca el fin de la guerra en Ucrania? Estas son las claves de los diálogos de Trump con Putin y por qué hay molestia en Kiev

¿Una ‘paz rusa’?

¿Qué pasará con Ucrania?

“El Gobierno de Zelenski no tiene mucho espacio de maniobra política, no puede ceder en muchos aspectos, como, por ejemplo, la integridad territorial de Ucrania, o incluso la neutralidad. Creo que puede aceptar que su país no formará parte de la Otan, por lo cual la principal garantía de seguridad para el futuro tendrá que provenir de sus propias capacidades. Pero aceptar que tendrá que ceder parte del territorio por el que han muerto cientos de miles es demasiado difícil, no solo para él, sino posiblemente para la mayoría de la población ucraniana”, dice Jesús Agreda Rudenko, profesor de la Universidad Javeriana.