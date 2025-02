Zelenski se desmarca de Trump y no reconocerá diálogos de Estados Unidos con Putin

El lunes 17 de febrero, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que no reconocerá ningún acuerdo que alcance Estados Unidos y Rusia, ya que el país europeo no fue notificado de las próximas conversaciones. El presidente aseguró que Kiev “no sabía nada” sobre el encuentro de esta semana para hablar sobre el fin de la guerra. En declaraciones al medio ucraniana Interfax dijo que su país “no puede reconocer ninguna cosa ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y no reconoceremos tales acuerdos”.