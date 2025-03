Deroga una política que requería que dichos organismos proporcionaran asistencia lingüística a personas que no hablaban inglés, firmada por el expresidente Bill Clinton en 2000. Esta es la primera vez que Estados Unidos designa un idioma oficial a nivel federal desde que se fundó el país hace casi 250 años, rompiendo con la tradición de la nación de acoger a varias comunidades que no hablen inglés.

“Establecer el inglés como idioma oficial no solo agilizará la comunicación, sino que también reforzará los valores nacionales compartidos y creará una sociedad más cohesionada y eficiente”, dice la orden. Aunque en esta misma se señala que las agencias no necesitan cambiar, eliminar o dejar de ofrecer la asistencia que ya brindan a distintas comunidades no angloparlantes.