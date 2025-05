Trump le da “consejo matrimonial” a Macron, tras polémica “cachetada” de su esposa captada por las cámaras

“Eso no estuvo bien”, dijo Trump sobre el video. “No, hablé con él y está bien, están bien. Son dos personas muy buenas. Los conozco muy bien. Y no sé a qué se debió todo eso, pero lo conozco muy bien y están bien”, manifestó el mandatario republicano desde la Casa Blanca este viernes.

Brigitte no tomó el brazo de su marido cuando bajaron las escaleras del avión, y un lector de labios le dijo al periódico británico Daily Express que ella pareció sisear “Dégage, espèce de loser” (Aléjate, perdedor), o en inglés: “Stay away, you loser” (Aléjate, perdedor).