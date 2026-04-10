Donald Trump ofreció el viernes poner “todo el poderío económico” de Estados Unidos para ayudar a Hungría si su aliado, el primer ministro Victor Orbán, es reelegido en las elecciones del domingo.

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“Estamos entusiasmados por invertir en la futura prosperidad que se generará gracias a la continuidad del liderazgo de Orbán”, dijo Trump en su red Truth Social.

El país europeo de poco menos de 10 millones de habitantes celebra el domingo unas elecciones legislativas en las que Orbán, de 62 años, busca su quinto mandato.

Trump: “My Administration stands ready to use the full Economic Might of the United States to strengthen Hungary’s Economy, as we have done for our Great Allies in the past, if Prime Minister Viktor Orbán and the Hungarian People ever need it. We are excited to invest in the… pic.twitter.com/PdbzVGUHOm — Aaron Rupar (@atrupar) April 10, 2026

Pero por primera vez desde su llegada al poder en 2010, este firme opositor a la inmigración y a los derechos LGTBQ no parte como favorito. Las encuestas independientes apuntan a una victoria de su rival conservador y proeuropeo Péter Magyar.

Los lazos de Orbán con Estados Unidos y también su cercanía a Rusia contrastan con las tensas relaciones que mantiene con sus socios europeos.

Durante sus 16 años en el poder, el nacionalista se ha enfrentado a Bruselas en numerosas ocasiones.

Putting everything else to the side, if you had any doubt about whether the Trump Administration worked for Russia, J.D. Vance and Trump madly campaigning for Viktor Orban should be all the proof you need



pic.twitter.com/u2G2Emxns8 — TheRealThelmaJohnson (@TheRealThelmaJ1) April 10, 2026

La UE lo acusa de acallar las voces críticas y de poner en entredicho el Estado de derecho, y congeló miles de millones de euros de fondos europeos para Budapest.

En la misma línea, Trump se ha mostrado entusiasmado con la idea de “invertir en la prosperidad futura” que --a su juicio-- generaría el “liderazgo continuo de Orbán” de proclamarse vencedor en la cita electoral del próximo domingo.

Los comicios legislativos en Hungría se presentan como los más ajustados en décadas con un Orbán con las encuestas en contra y apelando al apoyo de una mayoría silenciosa ante el auge del líder opositor y exmiembro de Fidesz, Peter Magyar, cuyo partido, Tisza, sigue al frente de los sondeos.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, estrecha la mano del presidente estadounidense Donald Trump en la reunión de la "Junta de la Paz". Foto: AFP

La cita viene marcada por la posible salida del poder de Orbán tras más de tres lustros, en medio del apoyo brindado por parte de Estados Unidos, cuyo vicepresidente, JD Vance, viajó a Budapest esta misma semana para respaldar al candidato ultraderechista frente a lo que considera como “uno de los peores casos de injerencia extranjera”, en alusión a la supuesta campaña en la Unión Europea para que caiga Orbán.

Por otro lado, Orbán denunció a dos días de las elecciones legislativas en Hungría, una campaña extranjera para desacreditar los comicios y provocar disturbios durante la jornada electoral, tras advertir de que el “cambio es peligroso” y su partido, Fidesz, es la opción segura.

En un mensaje en redes sociales a pocos días de la votación, el primer ministro húngaro ha señalado que el domingo está en juego no solo el gobierno, “sino el destino del país”. “Ahora el peligro es que podríamos perder todo lo que hemos construido juntos”, dijo.

Primer Ministro de Hungría, llega al evento de celebración del 75º aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el Auditorio Andrew Mellon el 9 de julio de 2024 en Washington, DC. Foto: Getty Images via AFP

“Nuestros oponentes no se detendrán ante nada para llegar al poder, están confabulándose con servicios secretos extranjeros, amenazando a nuestros seguidores con violencia y ya están denunciando fraude electoral con acusaciones fabricadas antes de las elecciones”, ha afirmado el dirigente ultraconservador quien ha señalado que ya se han convocado “manifestaciones y disturbios” para la jornada electoral.