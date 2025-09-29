Suscribirse

Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca y busca lograr el fin de la guerra en Gaza

“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, manifestó el mandatario estadounidense.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 11:40 a. m.
Donald Trump se ha sorprendido de que el líder israelí se haya visto involucrado en un caso judicial “políticamente motivado” desde 2020 y ha calificado los delitos de los que se acusa a Netanyahu como “cargos injustos con el fin de hacerle un gran daño”.
Donald Trump y Benjamin Netanyahu. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, este lunes en la Casa Blanca para una reunión clave destinada a impulsar un plan de paz en Gaza.

Trump afirma que está muy cerca de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, liberar a los rehenes retenidos por el grupo terrorista Hamás y desarmar al movimiento palestino, tras sostener conversaciones con dirigentes árabes la semana pasada.

Contexto: “Es necesario acabar esta guerra”: Meir Javedanfar, analista iraní-israelí, habla en SEMANA sobre el futuro del conflicto entre Israel y Hamás

“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, publicó Trump el domingo en su plataforma Truth Social. “TODOS A BORDO PARA ALGO ESPECIAL POR PRIMERA VEZ. ¡LO LOGRAREMOS!”, escribió el mandatario. Sin embargo, Netanyahu ha dado pocas razones para el optimismo en los últimos días.

Netanyahu afirmó el viernes, en un mensaje desafiante en la tribuna de la Asamblea de Naciones Unidas, que aceptar la creación de un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para su país, y aseguró que quiere “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”.

Donald Trump busca sellar la paz en Oriente Medio. | Foto: AFP

El primer ministro israelí también parece reacio a detener su ofensiva militar para tomar la ciudad de Gaza, en donde cientos de miles de palestinos han tenido que huir en las últimas semanas.

Esta será la cuarta visita de Netanyahu a la Casa Blanca desde que Trump volvió al poder en enero, en un momento en que el mandatario republicano intenta con dificultad poner fin a un conflicto que afirmó que podría resolver rápidamente.

Contexto: “Arrest Netanyahu”: imágenes de la gigante manifestación en Nueva York en rechazo a la estancia del primer ministro de Israel en la ONU

Trump ha sido hasta ahora un férreo aliado de Netanyahu; sin embargo, recientemente muestra signos de frustración ante una guerra que comenzó hace casi dos años.

El presidente estadounidense advirtió a Netanyahu la semana pasada que está en contra del plan de anexionar Cisjordania, como piden algunos miembros del gabinete del primer ministro israelí, y también se opuso al reciente ataque de Israel contra dirigentes de Hamás en Catar, un aliado clave de Estados Unidos.

Netanyahu y Donald Trump
Benjamin Netanyahu y Donald Trump en la Casa Blanca. | Foto: Getty Images via AFP

Las familias de los rehenes israelíes instaron a Trump a que mantenga el acuerdo que propuso para un cese del fuego en Gaza. “Le pedimos respetuosamente que se mantenga firme contra cualquier intento de sabotear el acuerdo que propuso”, escribió el Foro de las Familias de Rehenes en una carta abierta a Trump.

“Hay demasiado en juego y nuestras familias han esperado demasiado tiempo para que cualquier interferencia desvíe este progreso”, agregó la principal organización que agrupa a los familiares de las personas retenidas en Gaza desde el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Contexto: ¿Qué significa el código QR que llevó Benjamín Netanyahu en el discurso ante la ONU?

Ambos dirigentes realizarán una conferencia de prensa a la 1:15 p.m. (hora del este de Estados Unidos) este lunes. Mientras tanto, Trump se mostró optimista la semana pasada sobre las perspectivas de un acuerdo tras reunirse con líderes árabes al margen de la Asamblea General de la ONU.

Un informe sobre un acuerdo de 21 puntos liderado por Estados Unidos empezó a tomar forma en los últimos días, el cual incluiría el desarme de Hamás, la liberación de todos los rehenes y un alto al fuego.

Benjamin Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su solapa llevaba un pin con un QR.
Benjamin Netanyahu rechazó la posibilidad de un Estado palestino. | Foto: AP

El ex primer ministro británico Tony Blair fue mencionado en algunos reportes de medios como posible líder de una autoridad transitoria para Gaza, según las propuestas de Estados Unidos. El ente conocido como la “Autoridad Internacional de Transición de Gaza” funcionaría con el apoyo de la ONU y países del Golfo antes de entregar eventualmente el control a una Autoridad Palestina (AP) reformada.

En su discurso en la ONU, Netanyahu rechazó de plano la idea de que la Autoridad Palestina, que administra parcialmente la Cisjordania ocupada, desempeñe un papel en el gobierno de Gaza, como lo hacía hasta que Hamás tomó el poder en 2007. El domingo reiteró su escepticismo sobre la posibilidad de que la Autoridad Palestina pueda reformarse.

“Creo que la credibilidad o la probabilidad de (…) una Autoridad Palestina reformada que cambie completamente sus lineamientos, que acepte un Estado judío, que enseñe a sus hijos a abrazar la coexistencia y la amistad con el Estado judío, en lugar de vivir para aniquilarlo (…) bueno, buena suerte,” dijo a Fox News.

Con información de AFP.

