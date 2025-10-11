Suscribirse

Trump revela cuál es su sueño, al ser entrevistado por su propia nieta mientras jugaban golf

El presidente de Estados Unidos reveló detalles de su vida en un video publicado por Kai.

Redacción Mundo
12 de octubre de 2025, 1:40 a. m.
La nieta del presidente grabó un video junto con su abuelo en un campo de golf.
La nieta del presidente grabó un video junto con su abuelo en un campo de golf. | Foto: Youtube/KaiTrump

Kai Trump, nieta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó un extenso video en su cuenta de YouTube, en el que mostró “otra faceta” de la vida de su abuelo.

Durante una hora, la nieta del mandatario decidió acompañar a su abuelo. “Me lo pasé genial grabando con mi abuelo para estrenar mi nueva serie: ‘Uno a Uno con Kai’”, dijo la nieta de Trump.

“En el video, todos pueden ver el vínculo que nos une, especialmente en el campo de golf. Este es mi video favorito de todos los que he grabado hasta ahora, y tiene un gran significado para mí. Espero que disfruten de este video tan especial”, dijo en la publicación de YouTube.

Al inicio del video, ambos toman un carro de golf y salen a campo abierto para cumplir con el juego, mientras esto ocurría, Kai aprovechó para hacerle algunas preguntas al mandatario estadounidense, quien no se negaba a contestarlas.

“Es un buen tiro”, decía Trump a su nieta mientras competían uno a uno en el campo y eran acompañados por el Servicio Secreto, que se encargaba de proteger al presidente.

Contexto: Detienen a un intruso tras saltar el muro de Mar-a-Lago y decirle a la policía que quería “casarse” con la nieta de Trump

Preguntado por cuál era su jugador favorito de golf, Donald Trump respondió sin dudar que Tiger Woods; sin embargo, elogió a otros jugadores como Jack William Nicklaus, Gary Woodland, Bryson DeChambeau: “Los amo a todos”, dijo.

En otro momento, la nieta del presidente le pregunta si todavía hay sueños que está tratando de perseguir. “Llegar a ser presidente es un sueño. Pero ahora quieres ser un gran presidente”, aseveró el mandatario.

Kai aprovecha para preguntarle cuál es el mejor consejo que le puede dar a alguien, a lo que responde: “Ama lo que haces o de lo contrario no lo harás bien”.

Mientras los Trump hablaban, la conversación giró en torno al rendimiento del hijo menor de Donald Trump en la Universidad de Nueva York, y Kai Trump se preguntaba cómo le iba a su tío en la universidad. “Le va bien”, comenzó el presidente a decirle a su nieta de 18 años mientras ambos jugaban al golf.

Es un buen chico. Te quiere. Me dijo: “Saluda a Kai, papá”. Le dije: “Barron, ¿por qué no sales a ver?, “Me dijo que no. Es tan cool. Es un buen chico”, resaltó.

Kai Trump es una de los miembros más jóvenes del clan Trump y se dedica al golf, una pasión que comparte con su abuelo.

“Es algo que siempre le ha encantado y se ha convertido en una forma de pasar tiempo juntos. Con los años, he aprendido mucho jugando con él, no solo sobre golf, sino sobre la vida”, dijo Kai.

Kai Trump y su abuelo, el presidente de los Estados Unidos
Kai Trump y su abuelo, el presidente de los Estados Unidos | Foto: Youtube/ Kai Trump

