Un jurado estadounidense declaró culpable a Ryan Routh, el hombre que intentó dispararle al ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su campo de golf de West Palm Beach, en el estado de Florida.

Routh, que ha intentado apuñalarse en el cuello con un bolígrafo tras escuchar el veredicto, también fue declarado culpable por agredir a un agente y por otros tres cargos relacionados con armas de fuego. Se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua.

Agentes del orden arrestan a Ryan Routh, el hombre sospechoso del aparente intento de asesinato de Donald Trump | Foto: AP

El hombre, de 59 años, residente de Hawái, se declaró inocente de todos los cargos y no contaba con representante legal durante el juicio. El jurado ha estado deliberando su decisión cerca de tres horas, según ha recogido la cadena NBC News.

“El veredicto de culpabilidad de hoy contra Ryan Routh, el presunto asesino de Trump, ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes participan en la violencia política”, ha declarado la fiscal general, Pam Bondi, en un comunicado.

En este sentido, afirmó que el intento de asesinato no fue solo un ataque contra Trump, “sino una afrenta” a la nación. Bondi también ha trasladado su agradecimiento a todo el equipo que ha participado en el juicio y a las fuerzas de seguridad que protegieron al entonces candidato presidencial republicano.

Presidente Donald Trump en campo de golf | Foto: REUTERS

Trump ha señalado que el veredicto representa un “momento crucial para la Justicia en Estados Unidos”. “Era un hombre malvado, con malas intenciones”, ha dicho en un mensaje publicado en Truth Social, en el que ha felicitado a Bondi y al Departamento de Justicia por el juicio, que “se ha llevado a cabo con meticulosidad”.

La jueza de distrito Aileen Cannon, designada por Trump, ha estado a cargo del caso. El magnate estaba jugando al golf cuando un agente del Servicio Secreto que realizaba un control de seguridad del perímetro vio entre la maleza el rostro del sospechoso y el cañón de un rifle que le apuntaba directamente. Tras disparar varias veces con su arma reglamentaria, comunicó la amenaza a sus superiores.

El presidente Donald Trump | Foto: AP

Las fuerzas de seguridad estadounidenses detuvieron el vehículo de Routh a 45 minutos de distancia después de que huyese del lugar y fuese visto por testigos. Los investigadores encontraron un rifle cargado con once balas, una cámara digital y placas blindadas capaces de resistir disparos de armas de fuego.

El suceso se produjo después de que Trump sobreviviera a otro intento de asesinato durante un mitin de campaña en Butler, localidad ubicada en Pensilvania, en el que resultó herido en la oreja, si bien el atacante murió tiroteado por las fuerzas de seguridad.