Trump revela si “sacará” al régimen de los ayatolas en Irán. Tras la tregua con Israel

Donald Trump también acusó a los dos países, en particular Israel, de violar la tregua y afirmó que el alto el fuego “ya en está vigor”. “No estoy contento con Irán, pero realmente no estoy contento con Israel”, afirmó.

Desde las 07:45 a.m. del martes no hubo alertas en Israel. Y en Irán el ejército informó por última vez de ataques israelíes a las 05:30 a.m.

¿Cambio de aires?

“Si hubiera (un cambio de régimen), lo habría, pero no, no lo quiero. Me gustaría ver que todo se calmara lo más rápido posible”, declaró Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One. “Un cambio de régimen lleva al caos, e idealmente no queremos ver tanto caos”, afirmó.