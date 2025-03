Donald Trump se refirió nuevamente al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y aseguró que “esta es la peor declaración que pudo haber hecho y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo”, después de conocer las declaraciones de una reciente rueda de prensa.

“¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenski y Estados Unidos no la soportará por mucho más tiempo!”, escribió Trump.

“Es lo que estaba diciendo: este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos, y Europa, en la reunión que tuvieron con Zelenski, declaró rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin los Estados Unidos. Probablemente, no sea una gran declaración que se haya hecho en términos de una muestra de fuerza contra Rusia. ¿En qué están pensando?”, agregó el mandatario.