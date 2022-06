Turquía cambia su nombre, ¿cómo se llama ahora la nación euroasiática?

Turquía envió una carta a las Naciones Unidas solicitando el cambio inmediato de nombre de la nación euroasiática, que a partir de ahora pasará de llamarse “Turkey” a “Türkiye” en todos los idiomas, según anunció la ONU.

“El cambio es inmediato”, dijo a la AFP Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Precisó que fue una carta oficial de Ankara recibida el miércoles en la sede de la ONU la que formalizó de inmediato el cambio de nombre de Turquía.

El pasado martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Ankara, Mevlüt Cavusoglu, publicó en su cuenta de Twitter la carta dirigida al secretario general de la ONU exigiendo que “el nombre de (su) país en la ONU, en idiomas extranjeros, se registre como +Türkiye+”.

Ankara evita así que el nombre del país en inglés sea “Turkey”, una palabra que en ese idioma también significa “pavo” y que, por lo tanto, podría adquirir una connotación negativa.

El jefe de la diplomacia turca se refirió en su tuit al deseo del presidente Recep Tayyip Erdoğan, desde finales de 2021, de “aumentar el valor de marca” de su país. De hecho, en materia económica, Ankara lleva varios años queriendo imponer internacionalmente la marca “made in Türkiye”, en detrimento del “made in Turkey”.

Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.



BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.



Hayırlı olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022

“Algunos pueden encontrar este cambio de nombre tonto, pero coloca a Erdogan en el papel de protector y salvaguarda del respeto internacional por el país”, analiza Mustafa Aksakal, profesor de historia en la Universidad de Georgetown en Washington D. C., citado este jueves por el diario The New York Times.

El periódico recuerda que en junio de 2023, cuando Erdogan cumpla 20 años en el poder, Turquía celebrará elecciones presidenciales y también el centenario de su fundación tras el desmantelamiento del Imperio otomano.

A comienzos de 2022, el Gobierno de Turquía lanzó una campaña llamada “Hello Türkiye” con el fin de reforzar la marca turca en el ámbito internacional. En el video aparecen turistas de todo el mundo diciendo “Hello Türkiye” en destinos emblemáticos.

Rusia espera que Turquía “se abstenga” de lanzar ofensiva en Siria

Rusia espera que Turquía se abstenga de lanzar una ofensiva en el norte de Siria, declaró la portavoz de la diplomacia rusa, en referencia a amenazas del presidente turco Recep Tayyip Erdogan contra los combatientes kurdos.

“Esperamos que Ankara se abstenga de llevar a cabo acciones que puedan conducir a un peligroso deterioro de la ya difícil situación en Siria”, dijo Maria Zajárova en un comunicado.

“Una medida así, sin un acuerdo del gobierno legítimo de la República Árabe Siria, constituiría una violación directa de la soberanía y de la integridad territorial” de Siria “y provocaría una nueva escalada de las tensiones en ese país”, observó.

Sin embargo, “comprendemos las preocupaciones de Turquía sobre las amenazas a la seguridad nacional provenientes de las regiones fronterizas” con Siria, agregó la portavoz, considerando que el problema podrá resolverse “únicamente” si el Gobierno sirio despliega soldados en esa zona.

El jefe del Estado turco anunció la semana pasada que estaba preparando una nueva ofensiva en el norte de Siria contra las Unidades de Protección Popular (YPG). Turquía las acusa de estar afiliadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que considera como una organización terrorista.

El Gobierno turco espera, creando una zona de amortiguación, separar a Turquía de los territorios controlados por las YPG, que recibieron el apoyo de Estados Unidos durante la lucha contra el grupo Estado Islámico.

Según un acuerdo alcanzado con Ankara en octubre de 2019, Moscú -aliado del régimen sirio- se comprometió a hacer que las YPG se retiraran a posiciones situadas a, al menos, 30 km de la frontera turca, y a poner en marcha patrullas conjuntas con el ejército turco. El martes, Erdogan recalcó que la creación de esa zona de amortiguación es “imperativa”.

Un día después, tras haber advertido el pasado fin de semana que Turquía no esperaría a que llegara el “permiso” de Estados Unidos para lanzar una nueva ofensiva en Siria, reiteró sus amenazas.

*Con información de la AFP.