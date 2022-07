Twitter: intento de Elon Musk de retirarse de la compra de la red social es “inválido”

Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Los abogados de Twitter calificaron el intento de retirarse de la compra de la red social por parte del fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, como “inválido”.

“La supuesta terminación del contrato del señor Musk (...) es inválida e ilícita, y constituye un repudio de sus obligaciones bajo el acuerdo. Contrariamente a las afirmaciones de su carta, Twitter no ha incumplido ninguna de sus obligaciones en virtud del acuerdo”, afirmó el equipo legal de la red social en una carta que compartió la Comisión del Mercado de Valores (SEC).

El pasado viernes, Musk trasladó a Twitter que renunciaba al contrato de compra de la red social después de no recibir respuesta por parte de la compañía al pedir información sobre el número de cuentas falsas que se encuentran en la plataforma, así como la manera de la empresa de auditar y suspender las mismas.

Musk llevaba semanas cuestionando públicamente las cifras de bots de Twitter, lo que muchos analistas vieron como un intento de hacer caer el precio de las acciones del gigante tecnológico. Las acciones de Twitter se desplomaron más de un seis por ciento en las operaciones posteriores al anuncio, según recogió la cadena CNN.

A mediados de mayo, el magnate decidió suspender temporalmente la compra de Twitter, pactada a finales del pasado mes de abril por unos 44.000 millones de dólares (42.156 millones de euros), a la espera de detalles que respalden el cálculo de la compañía de que las cuentas falsas/spam representan menos del cinco por ciento de los usuarios.

Posteriormente, mediante una carta remitida a principios de junio por los abogados de Musk a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos, el equipo legal del multimillonario consideraba la posición de Twitter un “incumplimiento sustancial” de sus obligaciones en virtud del acuerdo de fusión, por lo que advertían de que Elon Musk “se reserva todos los derechos resultantes, incluido su derecho a no consumar la transacción y su derecho a rescindir el acuerdo de fusión”.

Musk y Twitter acordaron una penalización de 987 millones de euros (1.000 millones de dólares) a pagar por cualquier parte que se retirase del acuerdo, aunque si Twitter pretende forzar la compra en los términos acordados, las cosas podrían complicarse para el magnate sudafricano, según detalló la citada cadena.

Twitter bajó 11,3 % en Wall Street luego que Musk desistiera de comprar la empresa

Las acciones de Twitter se desplomaron el lunes 11,3 % en Wall Street después de que el magnate Elon Musk desistiera de comprar la red social por 44.000 millones de dólares.

El título de Twitter cerró a 32,65 dólares, lo que significa un 40 % menos de lo que Musk había ofrecido en abril.

La decisión de Musk de rescindir el acuerdo de compra firmado en abril sienta las bases para una batalla judicial potencialmente larga con la empresa, que inicialmente se había opuesto a una transacción.

El acuerdo de fusión original contenía una multa por ruptura de 1.000 millones de dólares.

Twitter ha defendido su supervisión de las cuentas falsas y dijo que demandará para obligar a Musk a completar el acuerdo.

La junta directiva de Twitter “está comprometida con el cierre de la transacción en el precio y los términos acordados con el Sr. Musk y tiene previsto emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión”, tuiteó Bret Taylor, presidente de la empresa, quien anunció que la demanda será presentada en una corte del estado de Delaware.

Twitter dice que el número de cuentas falsas es inferior al 5 %, pero Musk cree que la cantidad es mucho mayor. Tras la impugnación de Twitter, Musk utilizó a la propia plataforma para mofarse de la empresa.

“Dijeron que no podía comprar Twitter. Después no revelarían información de los ‘bots’. Ahora me quieren obligar en la justicia a comprar Twitter. Ahora tendrán que revelar en la corte la información de los bot”, dijo en una serie de tuits en los que colocó imágenes suyas riendo.

Un tuit mostraba al actor y karateca Chuck Norris tras un tablero de ajedrez. “Chukmate”, escribió Musk en un juego de palabras con “jaque mate” en inglés.

*Con información de Europa Press.