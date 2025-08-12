Suscribirse

Un adolescente salvó la vida de su primo, que se estaba ahogando con cereales; las imágenes se volvieron virales

El momento quedó captado en video mientras la familia buscaba desesperadamente ayudar al joven de 13 años.

Redacción Mundo
12 de agosto de 2025, 11:20 p. m.
El joven logró salvar a su primo practicando medidas de primeros auxilios
El joven logró salvar a su primo practicando medidas de primeros auxilios. | Foto: X/@AlertaMundoNews

Un momento de pánico vivió una familia en Brasil, después de que uno de sus integrantes estuviera a punto de morir al atragantarse con cereales, en Fortaleza, un reconocido municipio del país.

El joven Igor, de 13 años, quedó inmóvil y no podía respirar al comerse una cucharada de cereales; sin embargo, su primo, llamado Silas, de 14 años, logró salvarle la vida y evitar un desenlace fatal.

En un video impactante se ve cómo la mamá del niño empezó desesperadamente a ayudar a su hijo, mientras le decía al primo que fuera de inmediato a pedirles ayuda a los vecinos para salvar la vida del menor.

Silas decidió salir rápidamente en busca de ayuda, pero al regresar tomó una decisión valiente para salvar la vida de su primo. El adolescente se acercó a este, que estaba de pie en la cocina, y le practicó la maniobra de Heimlich.

Después de hacer repetidamente la rutina salvavidas, Igor expulsó el trozo de cereal que tenía en la garganta y pudo —finalmente— respirar; después, fue llevado a un hospital, donde se recuperó del incidente.

La familia decidió difundir el video con el fin de que otras personas puedan prepararse para eventuales casos similares y aprender técnicas de primeros auxilios que ayuden a personas en peligro.

La maniobra de Heimlich es una técnica de primeros auxilios utilizada para desobstruir las vías respiratorias cuando una persona está atragantada y no puede respirar, hablar o toser eficazmente debido a que un objeto (por ejemplo, comida) bloquea el paso del aire.

El joven fue trasladado a un hostpital donde recibió atención médica especializada
El joven fue trasladado a un hospital donde recibió atención médica especializada. | Foto: X/@AlertaMundoNews

Se aplica ejerciendo compresiones rápidas y firmes en el abdomen, justo por encima del ombligo y debajo del esternón. Estas presiones generan un aumento súbito de presión en los pulmones, con lo que puede expulsar el objeto que bloquea la tráquea.

Sin embargo, si la maniobra no es suficiente para retirar lo que está causando el atragantamiento, o si la víctima ya está inconsciente, es necesario llamar inmediatamente al servicio de atención médica inmediata.

Niño realiza maniobra de Heimlich para desbloquear vías respiratorias de niña que se asfixia
Imagen de referencia. | Foto: Getty Images

Estos son los pasos básicos en un adulto consciente:

  1. Colocarse detrás de la persona y rodearla con los brazos.
  2. Colocar un puño cerrado justo encima del ombligo.
  3. Sujetar el puño con la otra mano.
  4. Realizar compresiones rápidas hacia adentro y hacia arriba, como si se quisiera “levantar” a la persona.
  5. Repetir hasta que el objeto salga o la persona recupere la respiración.

