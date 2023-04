Un migrante venezolano cuenta quién inició el fatal incendio en el centro de detención en Ciudad Juárez, en México

Un venezolano, que sobrevivió al fatal incendio en Ciudad Juárez del pasado 27 de marzo, habló con el medio mexicano Univisión Noticias y entregó detalles desconocidos sobre el origen del incendio y los sucesos que sucedieron ese día, en el fatal hecho, que dejó 40 migrantes muertos y decenas de heridos, en un centro en donde estaban encerrados.

¿Qué pasó?

El incendio ocurrió en un centro de migrantes en donde estaban recluidos ciudadanos de distintas nacionalidades. Inicialmente, de acuerdo con las declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el fuego lo habrían iniciado los mismos migrantes, cuando se enteraron de que iban a ser deportados.

La Fiscalía General de México informó el pasado 30 de marzo, que tras haber identificado a 8 personas señalados por el incendio, se logró la captura de 5 presuntos responsables. “Ya se ejecutaron cinco” órdenes de aprehensión, dijo la fiscal especializada en Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, en una conferencia de prensa en la que se detalló que los fallecidos fueron 18 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano.

La falta de agua, inició el fuego

En entrevista exclusiva con Univision Noticias, el venezolano Eduard de Jesús Caraballo López, quien sobrevivió al incendio, cuenta que Jeison Catari Rivas, uno de los migrantes acusados por la Fiscalía de México de causar el incendio, no tenía en la mano el encendedor con el que se prendió una colchoneta en la celda y asegura que tampoco fue él, quien dio inicio al fatal hecho.

El encendedor con el que inició el fuego, habría sido vendido por uno de los guardias, quienes vendían además otro tipo de productos a los migrantes. - Foto: REUTERS

Caraballo López recordó ante Univisión Noticias, que durante la tarde de ese día, un grupo de migrantes guatemaltecos exigió a los guardias la entrega de agua potable. Dado que la petición no fue atendida, la tensión aumentaba en las celdas cada vez más, de acuerdo con el testimonio, el ánimo se tornó aún más tenso ante la amenaza de que posiblemente los migrantes serían enviados a Ciudad de México.

El grupo de guatemaltecos, cuenta Caraballo, decidió emprender acciones para llamar la atención de los guardias “Vamos a prender una colchoneta y vamos a lanzarla para afuera”, amenazaban y añade que “Tenían entre 18 y 20 días encerrados. Me estaban contando el día que entré (…) Me decían que les pasaban agua de vez en cuando”.

El venezolano sobreviviente afirma que el incendio se inició por un grupo de migrantes de Guatemala. - Foto: AP

Según cuenta el sobreviviente, él intentó disuadir a la gente que pensaba encender fuego, como estrategia de protesta: “Como a las 9:00 pm arranca el incendio. Ellos tenían rato conversando de eso. Yo les decía: ‘Hermano, yo voy a salir ahorita, no se pongan con esa locura’. Pero no me hicieron caso. Traté de quitarles el yesquero (encendedor) y se me revelaron”.

El encendedor

De acuerdo con la declaración del sobreviviente venezolano, fue un guardia del centro de detención quien le vendió a uno de los guatemaltecos el encendedor con el que se generó el fuego. Caraballo asegura que los guardias vendían también cigarrillos e incluso marihuana.

“Yo empecé a gritarle a mi familia, llamaba a los guardias, no me importa que quedara delante de todos como el chismoso. Les decía (a los guardias): ‘Hermano, van a prender esto, van a prender esto’. No me hicieron caso”, dice en su testimonio. - Foto: REUTERS

“Yo empecé a gritarle a mi familia, llamaba a los guardias, no me importa que quedara delante de todos como el chismoso. Les decía (a los guardias): ‘Hermano, van a prender esto, van a prender esto’. No me hicieron caso”, dice, confirmando una de las acusaciones que se han hecho a los vigilantes del lugar, de que no hicieron nada para evitar el avance del fuego.

La redada

Algunos migrantes como Caraballo, habían sido detenidos esa misma tarde del 27 de marzo. Él iba en la misma patrulla que a Jeison Catari Rivas, un venezolano imputado por presuntamente iniciar el incendio a quien Caraballo dice que no le cabe responsabilidad alguna en los hechos “Lo metieron preso y él no estaba en eso”, asegura.

La esposa de Caraballo se encontraba esperándolo afuera, con los papeles que demostrarían que él y su familia tenían permiso de estar en México.