Un prisionero se vistió de oveja para intentar fugarse de la cárcel; ¿cómo lo descubrieron?

Un preso en Bolivia intentó burlar a las autoridades al disfrazarse de oveja e intentar así escapar del centro penitenciario donde permanecía recluido, acusado de homicidio. El sujeto fue identificado como José Luis Callisaya, más conocido con el alias de “El Araña” y el suceso se desarrolló concretamente en la cárcel de Chonchocoro.

Según las autoridades, el recluso aprovechó las condiciones climáticas para intentar consumar un plan de fuga al utilizar uno de los muros del perímetro externo del plantel. Según el medio Unitel, los hechos se registraron el sábado pasado en horas de la noche, pero fueron frustrados por uniformados de ese centro.

El sujeto es acusado de homicidio. - Foto: Facebook / Juan Carlos Limpias

“El privado de libertad, Callisaya que cumple detención preventiva por el delito de homicidio, se encuentra actualmente en celdas del Centro Penitenciario, por lo que se instruyó, se inicien las acciones legales y disciplinarias a esta persona”, precisó el director del Régimen Penitenciario Juan Carlos Limpias en su cuenta de Facebook, junto a imágenes de la recaptura.

Según El Deber, una vez se evidenció el plan del reo, se activaron los protocolos de búsqueda hasta que lo encontraron en “predios del perímetro interno”. Incluso, una de las imágenes lo muestra sobre un pastizal.

Su fuga terminó ‘frustrada’

Alias “El Araña” fue fotografiado con la piel de una oveja en su espalda, así como un pantalón y buzo oscuro con el que, en vano, buscó pasar desapercibido y terminar en libertad. Entre tanto, la Dirección General del Régimen Penitenciario, desmintió en sus redes sociales información que habría circulado sobre la fuga de Callisaya, pues esta finalmente se evitó.

El intento de fuga se desarrolló en la cárcel de Chonchocoro. - Foto: Getty Images

“Informamos a la población boliviana que la noticia sobre la fuga de un privado de libertad en el Centro Penitenciario de Chonchocoro es falsa; pues en realidad, José Luis Callisaya, buscó escapar (...), pero efectivos policiales de seguridad impidieron el intento de evasión”, aseguraron las autoridades en un comunicado.

Callisaya permanece en “detención por el delito de homicidio, se encuentra actualmente en celdas”, agregaron. En Facebook, la reacción de algunos internautas fue dividida, pues así como algunos destacaron la labor en el interior del lugar, otros la cuestionaron.

“Excelente trabajo Lic. Limpias, sabemos que el trabajo al interior de los centros penitenciarios es difícil, pero se cumple”, “Los que conocemos sabemos que no es fácil por eso destacamos su labor”, “Todavía lo presumen como un gran logro al recapturarlos, no deberían fugarse y punto”, “Cada vez se prueban esos reos en escaparse, es una señal eso de que no hay medidas de seguridad”.

Accidentada fuga en Estados Unidos

En Estados Unidos otro preso protagonizó un intento de escape en el momento en que era trasladado desde un centro reclusorio a otro. El suceso se desarrolló en Texas cuando la camioneta se detuvo y en video quedó registrado cuando el sujeto (portando el típico uniforme naranja) empezó a correr por un parqueadero.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok, y a una de las personas que grabó se le escuchó gritar y decir reiteradamente, “¡Dios mío!”. Mientras tanto, el reo alcanzó a saltar una malla sin que, en principio, ningún guardia le siguiera de cerca los pasos.

En video quedó registrado el momento en el que un preso protagonizó un intento de fuga cuando era trasladado por las autoridades en una camioneta oficial. - Foto: theyenvyjanae/TikTok/Captura de video

“Cuando el conductor paró en el semáforo, el preso pateó hacia afuera la sección de seguridad y una ventana, saltó por ella y salió corriendo”, dijo el sheriff Larry Smith, citado por la cadena CNN.

Según el medio norteamericano, el individuo ahora enfrenta cargos por robo en una casa y fuga. Este entró en dos viviendas antes de que los agentes lo alcanzaran y pusieran nuevamente bajo custodia.