La bomba la reveló el diario The New York Times en un reportaje esta semana. El diario norteamericano cuenta que detrás de la devolución de los principales líderes de la MS-13 presos en cárceles de Estados Unidos realmente había un interés soterrado para asegurar su silencio.

El magnate había dicho que iba a “desmantelar, diezmar y erradicar” la MS-13, conocida como la mara Salvatrucha, y son justamente sus líderes los que han logrado el tiquete a El Salvador. Hoy se sabe, por el texto de The New York Times, que este avión de regreso fue una petición específica del presidente Nayib Bukele antes de recibir a los centenares de presos, la mayoría venezolanos, en su temible cárcel, el Cecot.

De hecho, la semana pasada, el presidente se despachó contra The New York Times y CNN, a los que acusó de mentir sobre el éxito de la operación en Irán. “Noticias falsas CNN, junto con el fracasado The New York Times, se han unido para intentar degradar uno de los ataques militares más exitosos de la historia. Las instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas”, dijo.