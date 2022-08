Una joven descubrió infidelidad de su novio y le hizo pagarle una cirugía estética

Una particular historia compartida por una usuaria de la red social TikTok identificada como @userg01728011, quien contó que su novio le había sido infiel y, luego de varios ruegos para que regresaran, ella pensó en perdonarlo, pero solo si le cumplía una particular petición.

En las imágenes aparece la joven llorando con un texto que dice que acaba de descubrir que su pareja la engaña y que él mismo le pregunta qué puede hacer para remediar esto.

Luego, la joven cuenta que decidió entonces pedirle a su exnovio que, para poder perdonarlo, tenía que pagar por su rinoplastia.

La joven afirmó que su nariz le causaba inseguridad y que desde hace un buen tiempo tenía la intención de realizarse la cirugía, por lo que aprovechó el engaño de su pareja para pedirle la cirugía a cambio de su perdón.

Este tratamiento en Estados Unidos tiene un valor aproximado de entre 5.000 y 15.000 dólares. Al parecer, fue tal el arrepentimiento de su expareja y sus ganas de volver con ella que le dijo que sí y pagó por su rinoplastia.

En el mismo video mostró su cambio tras la cirugía, pero afirmó que, a pesar de que su expareja había pagado por su perdón, finalmente volvió a engañarla de nuevo. “Pero, ¿valió la pena? Yo pienso que sí”, concluyó ella mostrando su nuevo semblante.

En otro video publicado por la joven muestra el antes y el después de su cirugía luego de que, al contar su historia, su publicación se hiciera viral con más de 2.1 millones de visualizaciones, más de 490 mil me gusta y miles de comentarios.

hora, cuando mi novio actual me regala algo, pienso que me engaña”, “Yo pedí que me pagaran el alquiler hasta que terminara el contrato de arrendamiento cuando me engañaron” y “Nunca pensó que ser engañada sea tan bueno”, son algunos de los comentarios que le hicieron a la publicación.

TikTok: joven comparte video de infidelidad al ritmo del ‘Santo Cachón’ y se vuelve viral

Un video que muestra a dos jóvenes besándose en un establecimiento comercial se viralizó recientemente en la red social TikTok.

En los primeros segundos del clip se observa a la pareja dándose el beso. Posteriormente, los dos, al percatarse de la llegada de alguien, se separan inmediatamente. Segundos después aparece un tercer joven y abraza al hombre, quien era su amigo, y besa a la mujer, quien sería su novia.

En otro video, el joven que supuestamente sufrió la infidelidad, asegura que es él y comparte el clip con la canción El santo cachón. “Sí, soy yo”, dijo, mientras se escucha la canción y se aprecian las imágenes.

El joven afirmó que el video era de hace un tiempo, pero recientemente se dio cuenta. “Nunca fuimos nada oficialmente, estábamos saliendo por bastante tiempo”, aseguró sobre su relación con la chica.

Sobre el hombre que estaba besando a la joven, señaló que eran “amigos cercanos” y que se habían conocido “gracias a ella”. “Ella me lo presentó como su amigo, su hermano”, expresó.

La publicación ha generado decenas de comentarios de los usuarios de la red social. Algunos de ellos le expresan solidaridad al joven, mientras que otros se toman con gracia la situación.

“Menos mal te diste cuenta, aunque no fue la mejor manera”; “Ojalá yo me hubiera dado cuenta por un Tiktok, jajaja, al menos me hubiese vuelto famoso”; “estamos contigo amigo”, fueron algunos de los mensajes que le comentaron al joven engañado. Sin embargo, otros cuestionaron la veracidad de la situación y pensaron que se podría tratar de un engaño para conseguir más seguidores.