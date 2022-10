Una vez más Jair Bolsonaro cuestionó la legitimidad del sistema electoral de Brasil

El presidente Jair Bolsonaro volvió a poner en duda este martes la legitimidad del sistema electoral en Brasil de cara al balotaje del 30 de octubre en el que se enfrentará al exmandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo superó en la primera vuelta.

“El resultado será el que todos nosotros esperamos porque el otro lado (la izquierda) no consigue reunir a nadie. Todos desconfiamos”, dijo Bolsonaro en un acto ante seguidores en Pelotas, en el estado de Rio Grande do Sul (sur). “¿Cómo puede ese tipo (Lula) tener tantos votos si el pueblo no está de su lado?”, añadió.

El mandatario ultraderechista, quien busca la reelección, ha señalado en reiteradas ocasiones sin pruebas la posibilidad de “fraude” a través de las urnas electrónicas, y hasta ha amenazado con no reconocer los resultados en caso de perder las elecciones. Sin embargo, había moderado su discurso en el último tramo de la campaña antes de la primera vuelta, el 2 de octubre.

El presidente obtuvo en esa instancia 43,2 % de los votos frente a Lula, que se impuso con el 48,4 % de los apoyos y es el favorito para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Levantando nuevas sospechas sobre el sistema electoral, Bolsonaro pidió a los electores “permanecer en la zona de la sección electoral” donde cada uno vota, “hasta que se determine el resultado”.

La ley electoral “prohíbe, hasta el final del horario de votación, la aglomeración de personas (...) a modo de manifestación colectiva”.

Organismos y expertos internacionales actuaron como observadores en los comicios, en los que además se eligieron gobernadores y congresistas.

Entre ellos, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que la votación “se desarrolló normalmente y en orden”, según el Tribunal Superior Electoral brasileño (TSE).

Empate técnico entre Lula y Bolsonaro según encuesta del diario ‘The Economist’

El domingo 30 de octubre se realizará la segunda vuelta presidencial en Brasil en medio de una tensión política tras los resultados estrechos del pasado 2 de este mes, cuando el candidato de izquierda y expresidente Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 48 % de los votos, mientras que el actual mandatario Jair Bolsonaro logró el 43 %.

Y aunque las encuestadoras le daban un margen más amplio al exmandatario y exlíder sindical, que incluso le vaticinaban un triunfo en la primera vuelta, no solo no le alcanzó para alcanzar un triunfo contundente, sino que a la luz de los nuevos sondeos entre la opinión pública la disputa se estrecha aún más.

En la pasada jornada electoral, Bolsonaro no solo sorprendió que también fuera elegido nuevo Congreso brasileño, inclinado aún más hacia la derecha, lo que podría hacerle la vida difícil a un eventual tercer gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, o dar más tranquilidad al actual mandatario si gana la reelección.

De hecho, su colectividad, el Partido Liberal (PL) será la principal fuerza en ambas cámaras del Congreso cuando se instale la nueva legislatura en febrero.

El PL tendrá la mayor bancada en la Cámara de Diputados desde 1998, con 99 de los 513 escaños (23 más que en la actualidad). Con el PP y Republicanos, partidos que apoyan a Bolsonaro, sumarían casi 190 diputados.

En el Senado, de 81 asientos, el PL aumentó seis escaños hasta 13, y en total los partidos de derecha controlarán el 53 %.

“Es un Congreso conservador, liberal”, destacó el actual presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira (PP), que dio su respaldo a Bolsonaro para la segunda vuelta.

En medio de ese panorama se conocieron los resultados de varias encuestas ad portas de la segunda vuelta. En dos de ellas dan como triunfador a Lula da Silva y una tercera un empate. El sondeo adelantado por ‘The Economist’ da un empate del 50 % para Bolsonaro y Lula en la segunda vuelta del 30 de octubre.

*Con información de la AFP.