“Vamos a tomar como rehenes a las familias”: sindicalista lanza fuerte amenaza antes de jornada de bloqueos a París planeada por agricultores

“Queremos manifestaciones limpias, supervisadas y seguras. No estamos aquí para obstaculizar todo completamente”, ha indicado Torpier. El fin “no es molestar a la población, sino obtener respuestas del Gobierno”.

El presidente de FNSEA Oise, Régis Desrumaux, ha reconocido que “vamos a tomar como rehenes a las familias. Vamos a impedir que la gente vaya a trabajar. Vamos a impedir que se realicen citas. Es triste, todos tenemos familias, me duele en el corazón, pero lamentablemente tenemos que hacerlo”, ha argumentado.

Buscan salidas a las manifestaciones

“Sé muy bien que todavía no hemos respondido a la inquietud y al malestar de nuestros agricultores. Estoy decidido a avanzar rápidamente. Siempre que podamos tomar decisiones inmediatamente, las tomaremos. Tendremos que tomar otras decisiones con ellos en las próximas semanas” , ha apuntado Attal.

Attal considera que “nuestros agricultores no piden algo extravagante ni insuperable”. “Quieren que se les tenga en cuenta, poder trabajar y recibir una remuneración por su trabajo (...). Seguiremos avanzando contra la competencia desleal”, ha argüido. “Ver normas impuestas que no se imponen a otros y ver productos no sujetos a esas reglas en territorio nacional se llama competencia desleal”, ha argumentado.