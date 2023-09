Venecia preserva su estatus en la lista de patrimonio mundial de la Unesco

“El comité del patrimonio mundial (...) decidió en el día de hoy no inscribir Venecia y su laguna en la lista de patrimonio en peligro”, indicó en un comunicado la Unesco, que tiene su sede en París. “La decisión toma en cuenta los avances obtenidos en los últimos días por la Unesco, en particular la puesta en marcha a partir de 2024 de un sistema de gestión de flujos de los visitantes”, precisó a AFP un diplomático.

Esta tarifa, que podrá ser abonada de manera conveniente a través de plataformas en línea, se aplicará en un período que no excederá los 30 días al año. Estos días de aplicación de la tarifa se designarán cuidadosamente, teniendo en cuenta los momentos en los que la afluencia de turistas suele alcanzar sus niveles más elevados, especialmente durante la primavera y la temporada estival. Los detalles exactos del calendario de estos días específicos se darán a conocer en una fecha posterior.

Cuando se dio a conocer la decisión de este jueves, el ministro italiano de Cultura, Gennaro Sangiuliano, no pudo ocultar su alegría y la calificó como una “victoria para Italia y el sentido común”. No obstante, Venecia, la ciudad de los dogos, aún no está completamente exenta de riesgos.