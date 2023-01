Venezuela: una semana de protestas y cada vez sale más gente a las calles a manifestarse contra los bajos salarios

Este lunes, de nuevo las calles de Caracas y otras ciudades de Venezuela se vieron invadidas por empleados, especialmente trabajadores del sector público, que piden un aumento de salarios. Los bajos salarios, que pueden llegar a ser de $7 dólares mensuales, es decir cerca de 31.000 pesos colombianos al mes y la constante pérdida del valor adquisitivo de la moneda que actualmente se está usando, el bolívar digital, son los principales motivos por los que los venezolanos han salido a las calles.

En lugar de amainar, las protestas han venido en aumento desde la semana anterior. Hoy, la gente recordó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que terminó tras persistentes marchas en las calles. - Foto: REUTERS

Hoy, como todos los 23 de enero desde hace décadas, se celebraba en Venezuela el fin de la dictadura del general Marcos Evangelista Pérez Jiménez, en el año 1958, así que la manifestación contra el Gobierno hoy es significativa, más teniendo en cuenta que la caída de Pérez Jiménez inició con protestas que una vez comenzaron, no terminaron, hasta el fin de ese régimen.

“Maduro no seas descarado, tú si te llenas la panza... mira como estamos nosotros, sin zapatos, sin comida. Nuestros viejos no tienen medicamentos, carajo. No tengo cómo llevarle un pollo a mi mamá”, manifestó -visiblemente conmovido- un hombre, en un video difundido en redes sociales y añadió: “No tengo nada por ustedes, váyanse y déjennos tranquilos”.

Los maestros han sido protagonistas de las recientes marchas en Venezuela. - Foto: AP

Otras imágenes muestran a quienes marchan compartiendo carteles con mensajes como: “Trabajar y trabajar y no me alcanza ni pal sudor, de tanto aguantar hambre tengo hambre en el corazón”.

En otra imagen se veía a varias mujeres posando, como si estuvieran en un reinado de belleza y sobre ellas un cartel que decía “las mises (señoritas) de la crisis”. Cada una de estas mujeres llevaba una banda con una palabra: miseria, desempleo, salario digno, hambre y otros. - Foto: AP

En otra imagen se veía a varias mujeres posando, como si estuvieran en un reinado de belleza y sobre ellas un cartel que decía “las mises (señoritas) de la crisis”. Cada una de estas mujeres llevaba una banda con una palabra: miseria, desempleo, salario digno, hambre y otros.

#Titulares "Protestas en Venezuela por crisis económica. Lo que queda de Venezuela sale a protestar y @NicolasMaduro de viaje para la Argentina, donde ya le dijeron que no es bienvenido. Nicolas Maduro no es bienvenido en ningún lugar del mundo"https://t.co/znIQBibjay pic.twitter.com/YJzM0QRPcb — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) January 23, 2023

Protestas en aumento

“Aquí el miedo se acabó porque nos tocaron el estómago”, es lo que expresaba uno de los manifestantes durante las marchas de la semana pasada, que se llevaron a cabo en Caracas y otras ciudades venezolanas.

Las palabras de este manifestante fueron difundidas por CNN en Español, uno de los pocos medios que presentó imágenes sobre las protestas. El ciudadano venezolano, de nombre José Cádiz, también añadió: “Esta es la realidad del trabajador público, o como o compramos zapatos”, mostrando un zapato totalmente destruido en una de sus manos y en la otra mano, una especie de pezuñas de pollo.

Aunque en Venezuela ha habido protestas en distintos momentos durante el chavismo, la particularidad de estas nuevas manifestaciones es que incluyen a distintos tipos de trabajadores a los habituales. Muchos de ellos son empleados públicos e incluso algunos medios han registrado la participación de miembros de las fuerzas militares.

Los empleados públicos y algunos militares han salido a las calles. - Foto: Cuenta de Twitter Radio Caracas

El Frente Institucional Militar, una organización que agrupa a militares de distinto rango manifestó abiertamente su apoyo a la protesta: “Venezuela está viviendo un momento en que la gran mayoría de la población, por su propia apreciación, ha llegado a la conclusión que el actual esquema de conducción del país es inoperativo y se condenó al fracaso por el mal uso de los recursos que con gran profusión tuvo para buscar el bien común”, dice el comunicado divulgado por el medio talcualdigital, en el cual la organización muestra su apoyo.

Salarios de menos de 15 dólares

Cádiz, el enfermero que realizó su marcha con un solo zapato para mostrar el mal estado de su vestuario, contó para CNN que es enfermero de profesión y declaró que los $12 dólares que gana al mes, una cantidad equivalente a 55.000 pesos colombianos con el cambio actual, no le alcanzan para invertir en nuevo calzado.

Muchos de los empleados que han asistido a las marchas son empleados públicos. Las protestas se han caracterizado por que la gente bota billetes en el suelo, lo que muestran el poco valor de la moneda local.

Los valores de los sueldos en Venezuela son bajos comparados prácticamente con cualquier país del mundo. Los pensionados han sido de los que más presencia han hecho en las marchas, muchos de ellos manifestando que salarios de $6 dólares al mes, alrededor de 27.000 pesos, están demasiado distanciados de lo que necesitan para la canasta básica, un valor que se ubica en $371 dólares mensuales.