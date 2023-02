“Ver las familias que han muerto ha sido horrible”: impactante testimonio de colombiana sobreviviente en Turquía

El 6 de febrero ocurrió una situación que conmocionó al planeta entero. Se trató nada más y nada menos que del terremoto acontecido en Turquía, Siria y países aledaños. SEMANA contactó a una mujer colombiana que presenció en vivo los hechos y que se encuentra resguardada. Su nombre es Evelyn Mejía Valencia, docente de español que sintió como el caos la rodeaba en cuestión de segundos.

Durante la madrugada del 6 de febrero, ocurrió un sismo de magnitud de 7.8. El epicentro fue en la provincia turca de Gaziantep. Según la información proporcionada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fue uno de los más fuertes registrados allí en más de un centenario. El siniestro se presentó sobre las 4:17 de la mañana, a unos aproximados 24.1 kilómetros de profundidad.

Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Hatay, sureste de Turquía, el 8 de febrero de 2023, dos días después de que un fuerte terremoto azotara la región. - Los equipos de búsqueda seguían sacando sobrevivientes el 8 de febrero de los escombros del terremoto que mató a más de 11.200 personas en Turquía y Siria, incluso cuando se reducía la ventana para los rescates. Durante dos días y noches desde el terremoto de magnitud 7,8, miles de buscadores han trabajado en temperaturas bajo cero para encontrar a los que siguen con vida debajo de los edificios derrumbados a ambos lados de la frontera. (Foto de DHA (Agencia de noticias Demiroren) / AFP) / - Foto: AFP

Además de Turquía, el sismo se sintió en Siria, Líbano y países aledaños. Las imágenes que han circulado por todo el mundo han sido desalentadoras. Lo que una vez fueron edificios donde habitaron familias, hoy son la muestra de los estragos de la catástrofe. Prácticamente el aire dejó de existir, cayó bajo el humo negro y gris que rodea la vereda.

Placas tectónicas y fallas responsables del terremoto de Turquía (marcado en rojo). Author provided a The Conversation - Foto: Author provided a The Conversation

Los vídeos que circulan parecen sacados de novelas de terror. El sonido de la sirena de emergencia parece un llamado terrorífico. Además, en cuestión de segundos, edificaciones imponentes quedaron en el olvido, consumidas por el sismo y derribadas. Los lugares que fueron un hogar, quedaron en pedazos de ladrillos, concreto y vidrio rodeados de polvo.

La imagen más desgarradora ha sido el rostro de las víctimas. Miles de personas quedaron debajo de montañas de escombros. Durante horas e incluso días, no vieron la luz del día ni tampoco pudieron moverse. El equipo de socorristas ha logrado llegar a los lugares más profundos de la catástrofe, siendo una esperanza para quienes perdieron lo que construyeron.

Tras el sismo, millones de persones en Turquía y Siria perdieron sus viviendas. - Foto: AP Foto/Khalil Hamra

Sin embargo, el panorama ha sido desalentador. Se han reportado más de cuatro mil fallecidos en los países afectados. El planeta se ha unido en una sola voz, enviando recursos y talento humano para apoyar la situación. Además, han abierto todos los canales disponibles para conocer el paradero de sus ciudadanos en los territorios.

Entre el sinfín de extranjeros, aparece Evelyn Mejía Valencia, una colombiana que ha visto con sus propios ojos los estragos de una catástrofe, la cual aún parece mentira, pero está siendo una terrible realidad.

Es indeterminado el número de personas que pueden estar bajo los escombros. Caos en Turquía y Siria. - Foto: Reuters

Mejía ha vivido en la ciudad de Adana hace más de 21 años. Allí tuvo la posibilidad de formar una familia con su esposo turco. Con el paso de los años, el destino le dio la oportunidad de ser madre de dos hijos. En dos décadas, ella nunca había presenciado un siniestro de este calibre.

En primer lugar, indicó que lo sintieron en la madrugada y fue demasiado fuerte. Acto seguido, al ver el panorama por la venta, junto con su esposo vieron como dos edificios a pocos metros de su hogar se derrumbaron en un abrir y cerrar de ojos. Aquellas eran viviendas de quienes eran sus vecinos.

An aerial picture shows rescuers searching the rubble of buildings for casualties and survivors in the village of Salqin in Syria's rebel-held northwestern Idlib province at the border with Turkey following an earthquake, on February 7, 2023. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) - Foto: AFP

Recién despiertos por el sonido de los estruendos, junto con el movimiento del suelo, Mejía se llenó de una mezcla de sensaciones. La confusión, miedo, desesperación y pánico nublaron su mente. Con todas sus fuerzas, junto con su familia, salieron del edificio. Sin embargo, esta fue una de las peores experiencias que ha vivido.

Según lo relata, “fue horrible. Tuvimos dificultades para caminar. Vimos como caían escombros, las paredes se derrumban, los gritos de la gente. El apartamento se demolía”, recordó. Horas después, al medio día mientras se encontraba segura, ocurrió otro sismo, siendo un reflejo del primero. “El segundo terremoto también fue horrible”.

En este momento, ella junto con sus familiares y otros ciudadanos, se encuentran resguardados en un colegio, el cual fue adecuado para recibir a los damnificados. Allí, según como lo relata, cuentan con comida y los recursos necesarios para afrontar el día a día. Sin embargo, no hay baños, lo que ha significado un reto, dado que ella frecuenta bañarse diariamente.

La cifra de heridos y muertos por el terremoto en Turquía y Siria se cuenta en miles. - Foto: Reuters

A modo de reflexión, Mejía no puede expresar lo que ha estado experimentando en estos días. “Tengo sentimientos muy encontrados. De alegría por estar vivos y de tristeza por tener amigos y conocidos afectados y fallecidos. Ver las familias que han muerto ha sido horrible”. Antes de la catástrofe, ella se había desempeñado como docente de Español.

Entre las noticias e informaciones de las autoridades, la colombiana ha conocido qué, personas a las que les ha dictado clase, perdieron la vida. “He perdido alumnos con sus familias”. Sin embargo, ella agradece que ningún familiar suyo se ha visto afectado, pero le duele saber que hay alumnos que no volverán.

Resguardo de damnificados en un colegio en Turquía. - Foto: Suministrada a SEMANA

Como tal, su domicilio no se vio destruido, pero los edificios de alrededor si quedaron colapsados. Ella ha sentido una inmensa confusión, más en una experiencia nunca antes vista - y que nadie quisiera vivir-, debido a que siente que puede volver a su casa, pero el hecho de acercarse le trae a la memoria las oscuras y tétricas imágenes del suceso.

“Yo ya quiero ir a mi casa, pero cuando me acerco sé que puede volver a pasar y me da miedo”. El pensamiento que ronda por su cabeza es la incertidumbre y el temor de saber que en cualquier momento puede perderlo todo. Ella ha visto como en segundos, la vida de cientos de personas se acabaron y no quisiera ser una de esas personas.