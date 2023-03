Video | Argentino quedó feliz tras probar comida colombiana. Así reaccionó

Un joven argentino que es reconocido en las redes sociales dio su veredicto sobre la comida colombiana. El youtuber Nicolás Villa visitó Bogotá y decidió ir a uno de los lugares más emblemáticos de la capital para poder probar las delicias tradicionales de todo el territorio nacional.

Pues bien, el lugar que visitó Villa fue la Plaza de la Perseverancia, una plaza de mercado con alto reconocimiento a nivel internacional, por su aparición en programas televisivos de comida, así como por ser el lugar que recoge los platos típicos del país de costa a costa con su verdadera sazón.

La plaza de la Perseverancia tuvo una reapertura y se ha convertido en uno de los centros gastronómicos más importantes de la capital. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Amigos, miren lo que es esto. Qué ricura. Like por la gastronomía de Colombia”, afirmó el joven que quería probar una bandeja paisa, pero que ya había comido ajiaco, la sobrebarriga sudada, entre otros típicos gastronómicos nacionales. Sin embargo, resaltó que su destino era probar la fritanga en la Perseverancia.

“Amigos, comerme esos dos platos me dejaron detonado. Primero debí comprar la fritanga y luego la frijolada. Es económico en realidad”, afirmó Villa, luego de comerse un plato de chunchullo y pensar que era una entrada; lo curioso es que el joven pidió una frijolada también, un plato que tiene muchas similitudes con la bandeja paisa.

“La verdad podría vivir tranquilamente comiendo comida colombiana. (...) Me gusta, me gusta. Se me hace agua la boca”, fueron algunos de los elogios del joven argentino al probar las delicias nacionales, puesto que también aprovechó para comer obleas, arepa rellena, entre otras.

“No pensé que la COMIDA COLOMBIANA iba a GUSTARME TANTO”, escribió el argentino en la descripción de su video.

¿La percepción del olor corporal que tienen los colombianos de los europeos?

Un video que subió a TikTok una joven española y se convirtió en tendencia, después de que habló sobre la supuesta percepción que tienen los colombianos sobre el cuidado personal de los europeos.

La joven se llama Raquel Carpe, una estudiante española que se encuentra en Colombia. Desde que llegó a la red social china, la tiktoker ganó popularidad hasta el punto en el que sus videos acumulan millones de reproducciones; de hecho, tiene más de un millón de seguidores en esta plataforma.

La 'tiktoker' suele compartir videos de la cultura española en comparación con la colombiana. - Foto: TikTok: @raquel_carpe

Por lo general, la mayoría de los contenidos que Carpe tiene en su perfil son en relación con las diferencias que hay entre la cultura española y la colombiana. Precisamente, entre los clips más virales, se encuentra un fragmento que la extranjera llamó como: “Cosas que me dijeron en Colombia por ser española”.

De acuerdo con las declaraciones de Raquel, en diferentes ocasiones escuchó sobre el imaginario del olor corporal con el que se asocia a los españoles, ya que le preguntaron acerca de la cantidad de duchas que toman las personas que residen en Europa.

“Pero, en España, ¿se duchan todos los días? Es que siempre dicen que huelen a chucha”, relató la tiktoker, mientras señaló su axila para dar a entender que la palabra ‘chucha’ es lo que se conoce como “sobaquillo” en España, indicó Raquel Carpe.

Como era de esperarse, las palabras de la joven española le causaron gracia a un buen número de internautas quienes no dudaron en compartir el clip.

Raquel Carpe, 'tiktoker' española que estudia en Colombia. - Foto: TikTok: @raquel_carpe

De manera conjunta, la creadora de contenido dio a conocer que en Colombia le dijeron que no tiene el mismo acento, en comparación con la serie española de Netflix Élite; además, la cuestionaron por el hecho de venir a Colombia a estudiar, en vez de aprovechar las oportunidades de Europa. “¿En qué estabas pensando?”, expresó Raquel que le hicieron esa pregunta, luego de que arribó al país de la bandera tricolor.

Tras las manifestaciones de la española, los comentarios no cesaron en TikTok: “A lo bien, por qué en Colombia jajaja”; “En España somos limpios”, “A ver, yo les digo que nos duchamos una vez al mes aunque no haga falta, y se lo creen, claro que hay gente menos aseada que otra, pero en todo mundo”; “En Colombia no dicen duchar, dicen bañar”; “Cara no sé de lo que tienes, pero de española no”, se lee en la red social china.