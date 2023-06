Video: el instante en que un cantante casi muere electrocutado en pleno escenario; ¿de quién se trata?

Un encuentro cercano con la muerte fue lo que vivió un cantante en Arequipa, Perú, y desató momentos de pánico. La presentación era de cumbia y el ambiente estaba permeado por una llovizna que, según información preliminar, fue el detonante para esa emergencia.

En video quedó registrado cómo uno de los artistas, en medio de su espectáculo, sacudió con fuerza el micrófono que, de acuerdo con medios internacionales, alcanzó a mojarse, conduciendo a una descarga eléctrica. En las imágenes se observa cómo el individuo se percató del choque e intentó soltar, sin éxito, ese aparato.

En ese instante, el caos se apoderó del lugar y el cantante terminó cayéndose del escenario, mientras los asistentes empezaron a gritar ante el temor de que el desenlace fuera fatal. Posteriormente, sus compañeros de show se mostraron desconcertados, mientras observaban lo ocurrido (a uno de ellos se le vio bajar de la tarima).

Concierto por poco termina en tragedia en Perú. - Foto: Fotograma / 00:05 / TikTok @neozavalita

24 Horas informó que la agrupación se llama ‘El Internacional Taz y la Dulce Ilusión’ y quien se electrocutó fue identificado por ese medio como Julio Aliaga. “Vamos al hecho de que al caer, no sé. Yo quería soltar el micrófono y nada, se quedó pegado como imán. No tenía otra cosa más que agarrar (...). De mí dependía vivir o morir”, dijo el afectado.

¿Qué pasó después?

En el clip, difundido en redes como TikTok, quedó plasmado cuando otro compañero también pareció enfrentar, segundos antes, otra descarga eléctrica. En su caso, sí le fue posible deshacerse del micrófono. Cabe destacar que el piso se había empezado a inundar y, pese a ello, no se tomaron medidas de precaución ni se suspendió el show.

24 Horas agregó que la presentación continuó en otro lugar donde se intentaron tomar las medidas pertinentes. “El presidente de la asociación me pidió calma (...). Por precaución yo no cedí al pedido y le dije que no podía poner en peligro la vida de los integrantes. Pero aun así lastimado, Julio, hemos proseguido”, dijo otro miembro del grupo.

Telenueve señaló que este hombre solamente tuvo lesiones menores tanto por haberse electrocutado como la posterior caída de tarima. Por su parte, en internet las reacciones empezaron a circular y denotar la impresión de esas imágenes y el riesgo al cual estuvo expuesto, en medio de una situación que pudo pasar a mayores.

Tras el incidente, la presentación se reanudó en otro lugar (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Yagi Studio

“Casi mueren electrocutados y a pesar de eso el organizador les pide que sigan (...). Lo más increíble es que los afectados aceptan”, “Más conciencia. La vida es tan hermosa, Dios los bendiga”, “Esto no es broma. ¿Dónde está su conocimiento, sentido común? ¿Qué está pasando con la gente?”, “Trabajan por trabajar. Todos los cables por los suelos y expuestos a la humedad. Descuido total, y no es un juego”.

Otro artista tuvo desenlace fatal

En febrero del año pasado, Luyan Lopes, de 24 años, murió tras recibir una descarga eléctrica en São Borja (Brasil). El cantante principal de la agrupación, Pankda da Vaneira, estaba afinando su guitarra cuando sus compañeros lo escucharon gritar; en seguida, otro integrante del grupo apagó la corriente y también recibió, aunque en menor medida, un choque, informó The Mirror.

“Pero tu historia ya estaba escrita, el viejo padre allá arriba te llamó para cantar junto a él. Tu viaje aquí había terminado, el pajarito voló... Difícil de entender, de aceptar, pero él lo sabe todo y así lo quiso”, dijo la banda en su cuenta de Instagram, según el medio mencionado. El fallecimiento de Lopes se declaró en el lugar.

Por su parte, G1 informó que las autoridades abrieron una investigación para determinar si se presentaron fallas en la instalación de los equipos y; en ese sentido, saber quién pudo ser el responsable.