Video | El instante que un hombre que interpretaba a Jesús se salvó de morir electrocutado

En medio de las actividades de Semana Santa, uno de los vía crucis de Guatemala por poco termina en tragedia, ya que un hombre que interpretaba a Jesús en la cruz terminó enredado en los cables de electricidad con la amenaza de sufrir una descarga eléctrica que acabara con su vida.

El hecho tuvo lugar en el municipio de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango, en el país centroamericano, cuando los habitantes del sector estaban realizando el tradicional rito, y al intentar levantar la cruz con el hombre atado, varias personas estaban halando dos sogas para subir al Jesús crucificado. Pero cuando iban a la mitad del levantamiento, el hombre en la cruz comenzó a caerse para un lado y terminó enredado en los cables de luz.

La algarabía de las personas que temían por la vida del “Jesús” se sintió en todo la zona, ya que las personas gritaban y corrían para encontrar la forma de bajar al hombre ileso, y mientras algunos intentaban socorrerlo, el hombre logró quitar una de las tablas a las que estaba atado su brazo quedando cada vez más a la deriva.

Sin embargo, poco tiempo después el intérprete de Jesús crucificado logró soltarse de la cruz y salir ileso del accidente, mientas otras personas lo ayudaban a llegar al piso sin inconvenientes. Después de esto el hombre fue atendido por los ciudadanos, que lo sacaron alzado de la zona.

Mientras tanto, las personas que estaban halando las sogas al inicio de la presentación trataron de poner en pie la cruz, y el hombre, quien al parecer no sufrió heridas de gravedad, también volvió al lugar para intentar subir a la cruz de madera con una escalera, pero no logró su cometido ya que la artefacto se había roto.

Un hombre que representaba a Jesús se salvó de morir electrocutado, luego que los asistentes no soportaran su peso.



Esto ocurrió en Coatepéque, Quetzaltenango. pic.twitter.com/1tSHenBQZB — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) April 16, 2022

Mujer murió atropellada por intentar salvar a un gato

A través de las redes sociales circula un impactante video que da cuenta del momento en que una joven fue violentamente atropellada por un vehículo en el estado de California, en Estados Unidos, cuando en medio de un intento humanitario de rescatar a un gato que se encontraba abandonado en una carretera, cometió una imprudencia que le costó la vida.

El video muestra inicialmente a un gato que estaría intentando cruzar la calle, en un escenario que evidentemente reviste gran peligro para el animal, debido al masivo cruce de autos, mientras que dos mujeres aguardan, de pie en el separador de la vía, a que el tráfico se detenga.

No obstante, la concentración en el animal llevó a que una de ellas, quienes al parecer eran madre e hija, cometiera una gran imprudencia al entrar en la vía rápida de los vehículos, para intentar auxiliar al animal. La mujer no se percató de que por dicho carril de la autopista se aproximaba una camioneta a gran velocidad, que no pudo ni siquiera reaccionar al hallarse ya sobre el punto en que se encontraba la mujer.

Luego de impactar a la joven, la camioneta la habría desplazado por una distancia considerable, pues en el video no se logra captar el punto en que esta cayó tras ser atropellada, pero sí la carrera que debió pegar la mujer sobreviviente para llegar al lugar donde quedó la joven muerta y el vehículo.

El impactante momento, captado en las cámaras de seguridad del sector, también da cuenta de la reacción de la madre, quien después de presenciar el momento en que es atropellada la joven, emitió varios gritos desgarradores que evidencian el dolor por el accidente de su hija, entendiendo la magnitud del daño.

Según reportan medios estadounidenses, tras ser atropellada, la joven falleció en el lugar, y tampoco pudo rescatar al gato abandonado, quien también fue víctima del impacto contra el mismo vehículo.