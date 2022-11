Video: hombre encuentra tarjeta de crédito en un cajero, se va de compras y ahora es blanco de las autoridades en Argentina

Indignación ha despertado en Argentina un caso recientemente revelado donde un hombre que acudió a un cajero automático se encontró con la tarjeta de crédito de una mujer que la había dejado olvidada en el lugar luego de hacer un retiro, y, contrario a la conducta esperada de hacer el correspondiente reporte ante la entidad bancaria, el sujeto decidió beneficiarse de su hallazgo.

Según el reporte de las autoridades locales, tras tomar la tarjeta olvidada en la entidad bancaria, el hombre se apresuró a buscar una tienda de abarrotes o supermercado, en donde realizó una cuantiosa compra de alimentos, buscando servirse del dinero de la mujer antes de que esta se percatara del olvido e interpusiera el correspondiente bloqueo.

No obstante, según recogen medios locales en Argentina, el hombre, en su afán de ‘gastar’ lo que no es suyo, no se percató de que además de que la tarjeta revela el lugar en el que se realizan las compras, el negocio al que acudió posee cámaras de seguridad las cuales documentaron completamente la permanencia del sujeto en el supermercado, e incluso el instante mismo en que empleó la tarjeta de crédito para cancelar los alimentos adquiridos, por lo que las autoridades tienen un registro de su apariencia.

Así, gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento, las autoridades lograron captar el aspecto del hombre, empleando las capturas de video para construir una serie de carteles que buscan que la misma comunidad denuncie al ‘aprovechado’.

Si bien las autoridades y los medios locales en Argentina no han revelado el monto total de lo gastado por el hombre, sí han definido el dinero ‘hurtado’ como ‘una importante cantidad’, advirtiendo que, además de lo comprado en la tienda de abarrotes, el sujeto también realizó otras importantes compras a través de plataformas de internet.

Sobre la ubicación de los hechos, medios argentinos han revelado que esto ocurrió en inmediaciones de la calle de Suipacha, en la localidad de Concepción del Uruguay, territorio ubicado en la provincia de Entre Ríos.

Tras percatarse de la pérdida de la tarjeta y del uso por parte de un tercero, la propietaria del medio de pago; una mujer identificada como Sonia Machado, acudió ante las autoridades policiales de Entre Ríos para radicar la correspondiente denuncia, lo que ha desprendido la ingente investigación para dar con el paradero del ciudadano deshonesto.

Aunque la mujer ya bloqueó la tarjeta, reportando que las compras fueron realizadas el pasado 15 de noviembre, también ha elevado un requerimiento particular a la ciudadanía y a otros comercios con el fin de identificar al usurpador, y que este pueda responder por el dinero gastado, más aún cuando sus compras han representado una deuda para la señora Machado.

¿Qué hacer cuando se pierde la tarjeta de crédito?

Frente al particular, de crédito y Débito como VISA, advierten que las personas que pierden sus tarjetas de crédito o débito, ya sea por robo u olvido, deben reportar el hecho ante la correspondiente entidad bancaria con la que se tiene el servicio, e incluso con la misma compañía que presta el servicio, las cuales generalmente tienen dispuestos unos números de emergencia que pueden ser consultados a través de sus páginas web.

Las entidades aclaran que allí se debe surtir un proceso para instaurar la denuncia y correspondiente bloqueo, con el objeto de que se pueda frenar eventuales transacciones.

De igual modo, estas compañías advierten que el denuncio y bloqueo son el primer paso, señalando que también es necesario en los casos en los que posteriormente se presentan reclamaciones por débitos o créditos que no corresponden a transacciones hechas por el usuario sino por terceros.

En el caso de VISA, esta entidad advierte la existencia de una política que se llama ‘responsabilidad cero’, que es garantía de que “no se te hará responsable por los cargos no autorizados hechos con tu cuenta o la información de tu cuenta”. No obstante, para ello es importante que el usuario haya hecho oportuno reporte de la pérdida o de eventuales transacciones fraudulentas para la correspondiente investigación.