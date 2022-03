Video | La impactante criatura ‘de otro mundo’ que fue encontrada en Australia

Un hallazgo realizado por un hombre en la ciudad australiana de Brisbane se volvió viral. Se trata de una criatura de la que no se ha encontrado registro alguno. Muchos han insinuado que parece de otro mundo, algo así como un alienígena.

Todo empezó cuando Harry Hayes corría por la ciudad australiana en medio de sus habituales jornadas de entrenamiento y encontró una extraña y pequeña criatura –de aproximadamente unos tres o cuatro centímetros–. A primera vista, se trataría de un animal con una forma particular: uno de los extremos alargados, similar a un cola, y el otro extremo, también alargado, pero más ancho, con lo que parecería un ojo.

Dadas las imágenes, difundidas en redes sociales, los internautas especularon que la criatura es viscosa y con una membrana casi traslúcida, que permite ver lo que serían los órganos. Tal ha sido el impacto en redes, que muchos han empezado a cuestionar sobre el tipo de animal o especie que sería.

El hallazgo de Hayes, que ocurrió tras un aguacero en Brisbane, ha generado muchas preguntas, pero pocas respuestas. Del origen de la criatura, por ejemplo, muchos se preguntan si puede ser un embrión de algún tipo de reptil. Por el momento no se ha encontrado una respuesta científica.

“Mi instinto dice que es una especie de embrión, pero con la covid, la Tercera Guerra Mundial y las inundaciones [que están ocurriendo en este momento], esto podría muy bien ser un extraterrestre”, expresó el deportista australiano en sus redes sociales en conjunto con el video.

Hayes hace referencia a la coyuntura internacional que se está viviendo, en conjunto con las lluvias que no solo estaría atacando a ese país, sino también ha dejado estragos en Brasil, además de pandemia vigente y la llegada de nuevas variantes de la covid-19, así como el enfrentamiento bélico que está aumentando el miedo sobre el uso de armas nucleares.

Al parecer, el deportista corría por el sector Monte Nebo, zona que no ha tenido inundaciones, como sí ha ocurrido en varias partes del país. Cuando se encontró la criatura, la movió con un palo para ver si esta reaccionaba, pero esto no sucedió, no se movió ni dio señales de vida.

A pesar de que el video es furor en internet, solamente tiene 800 ‘me gusta’ y 277 comentarios en la cuenta de Instagram. Algunos hacen bromas afirmando que sería un embrión de pulpo o elefante, mientras que otros afirman que podría ser solamente un elemento sintético, una figura creada por algún hombre y puesta en el camino, aunque los comentarios más frecuentes señalan que sería una especie de anfibio, reptil o animal marino.

Por otro lado, las inundaciones en Brisbane han alertado a la población, dejando cientos de personas afectadas. Autoridades de los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur lanzaron alertas en esos territorios, que sufrieron precipitaciones de hasta 1.000 milímetros en algunas partes en una semana. Muchos ríos desbordaron sus cauces o sus diques e inundaron pueblos y obligaron a los habitantes a huir a zonas más altas.

En total, más de 150.000 personas han sido afectadas por las órdenes de evacuación, según un recuento de la agencia AFP. Hasta el momento, nueve personas murieron y más de un millar han tenido que ser rescatadas. Autoridades advirtieron que el saldo de víctimas podría ser mayor.