Suscribirse

Mundo

Video muestra a un joven que murió tras entrar sin permiso en una jaula de leones en Brasil

El individuo saltó una valla de seis metros y burló la seguridad del recinto para acceder a la jaula.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
1 de diciembre de 2025, 12:40 p. m.
El joven escaló un muro y bajó por un árbol a la jaula
El joven escaló un muro y bajó por un árbol a la jaula | Foto: X/informacosmos

Un hombre murió este domingo, 30 de noviembre, tras sufrir el ataque de una leona en el zoológico del Parque Arruda Camara, en João Pessoa, en el extremo oriental de la costa brasileña.

El individuo saltó una valla de seis metros, atravesó las barreras de seguridad y utilizó un árbol para acceder hasta el recinto de la leona Bica, según ha informado la Prefectura de João Pessoa. El incidente fue grabado por visitantes del zoológico.

La Policía Militar y el Instituto de Policía Científica de Paraíba han respondido a la emergencia, según recoge la emisora TV Cabo Branco, que apunta a que el individuo tenía trastornos mentales.

La Prefectura ha abierto ya una investigación, ha trasladado su solidaridad a la familia del fallecido y ha recalcado que el espacio cumple con la normativa técnica y de seguridad.

En cualquier caso, el zoológico fue clausurado tras el ataque y las visitas están suspendidas hasta nueva orden.

Contexto: Terror en Yellowstone: oso ataca a turista de 29 años y lo deja gravemente herido

La víctima fue identificada como Gerson de Melo Machado, de 19 años. Según medios locales, padecía problemas de salud mental.

El gobierno municipal comunicó que se pusieron en marcha las indagaciones para esclarecer las condiciones en que ocurrió el suceso.

El joven murió tras ser atacado por la leona
El joven murió tras ser atacado por la leona | Foto: X/@AlertaMundoNews

Videos grabados por visitantes del parque circulan en redes sociales y muestran el desarrollo del incidente con detalle.

De fondo, en varios momentos, se puede ver a personas observando la escena, intentando disuadir al hombre, y se muestran aterrados durante el ataque de la leona.

La leona, que yacía cerca del muro, se levanta rápidamente al ver al hombre descender al suelo, aferrado al árbol, y se acerca a él.

Antes de que el hombre termine de descender, la leona lo muerde en la cadera y lo arrastra al suelo. Se pueden escuchar los gritos de horror de los visitantes, incluidos niños, al finalizar el ataque.

La leona atacó al joven tras ingresar en su jaula
La leona atacó al joven tras ingresar en su jaula | Foto: X/Alertamundial

Otro video, filmado por encima del muro que rodea el recinto, muestra al hombre ensangrentado en el suelo, con la ropa rasgada, y a la leona, también cubierta de sangre, tendida a pocos metros de distancia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Desmantelan en Cali dos bandas que secuestraban conductores de plataformas y cobraban ‘peajes’ a barrios enteros

2. “Hubo un pacto criminal”: la Fiscalía aseguró que los exministros Bonilla y Velasco se “concertaron para cometer delitos”

3. Así fue la presunta “compra de congresistas” por parte de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

4. Hace nada jugó con Luis Díaz y llegaría a River Plate como reemplazo de Miguel Borja: llamativo negocio

5. Rafa Taibo reveló el lugar con mayor actividad paranormal en Colombia; no es Armero

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ZoológicoleónBrasil

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.