Video muestra a un joven que murió tras entrar sin permiso en una jaula de leones en Brasil

Un hombre murió este domingo, 30 de noviembre, tras sufrir el ataque de una leona en el zoológico del Parque Arruda Camara, en João Pessoa, en el extremo oriental de la costa brasileña.

El individuo saltó una valla de seis metros, atravesó las barreras de seguridad y utilizó un árbol para acceder hasta el recinto de la leona Bica, según ha informado la Prefectura de João Pessoa. El incidente fue grabado por visitantes del zoológico.

La Policía Militar y el Instituto de Policía Científica de Paraíba han respondido a la emergencia, según recoge la emisora TV Cabo Branco, que apunta a que el individuo tenía trastornos mentales.

La Prefectura ha abierto ya una investigación, ha trasladado su solidaridad a la familia del fallecido y ha recalcado que el espacio cumple con la normativa técnica y de seguridad.

En cualquier caso, el zoológico fue clausurado tras el ataque y las visitas están suspendidas hasta nueva orden.

La víctima fue identificada como Gerson de Melo Machado, de 19 años. Según medios locales, padecía problemas de salud mental.

El gobierno municipal comunicó que se pusieron en marcha las indagaciones para esclarecer las condiciones en que ocurrió el suceso.

Videos grabados por visitantes del parque circulan en redes sociales y muestran el desarrollo del incidente con detalle.

De fondo, en varios momentos, se puede ver a personas observando la escena, intentando disuadir al hombre, y se muestran aterrados durante el ataque de la leona.

La leona, que yacía cerca del muro, se levanta rápidamente al ver al hombre descender al suelo, aferrado al árbol, y se acerca a él.

Antes de que el hombre termine de descender, la leona lo muerde en la cadera y lo arrastra al suelo. Se pueden escuchar los gritos de horror de los visitantes, incluidos niños, al finalizar el ataque.

