Terror en Yellowstone: oso ataca a turista de 29 años y lo deja gravemente herido

Un excursionista solitario de 29 años resultó herido tras un ataque de oso en el Parque Nacional Yellowstone, marcando el primer incidente que causa lesiones en humanos en el parque desde mayo de 2021.

El suceso ocurrió el martes 16 de septiembre de 2025 en el sendero Turbid Lake, ubicado al noreste del Lago Yellowstone, aproximadamente a 4 kilómetros del punto de partida Pelican Valley Trailhead, dentro de la zona gestionada como Pelican Valley Bear Management Area.

Según informaron autoridades del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos (NPS), la víctima caminaba solo cuando sorprendió al oso, lo que desencadenó una reacción defensiva del animal. El excursionista portaba un aerosol para osos, pero no logró activarlo hasta que el oso lo había alcanzado, sufriendo heridas en el pecho y en el brazo izquierdo.

Gran Manantial Prismático, ubicado en el Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming, EE. UU. | Foto: Getty Images

Los equipos médicos del parque respondieron de inmediato, acompañaron al herido hasta el acceso del sendero y luego lo trasladaron al Lake Medical Clinic. Posteriormente, fue llevado en avión a un hospital cercano. Las autoridades calificaron las lesiones como significativas, pero no mortales

El tipo de oso todavía no ha sido confirmado oficialmente. Si bien el excursionista creía que era un oso negro, el NPS señaló que, por la ubicación, el tamaño y el comportamiento descrito, todo indica que pudo haber sido un oso grizzly. Se intentará determinar la especie mediante análisis de ADN si es posible.

Tras el incidente, se cerró temporalmente el sendero Turbid Lake. Los guardabosques revisan el área para asegurarse de que no haya otros excursionistas.

Este caso representa el primer ataque en Yellowstone que deja heridos en más de cuatro años. El último episodio de esta naturaleza ocurrió en mayo de 2021, cuando un grizzly hirió a un excursionista en el Beaver Ponds Trail, cerca de Mammoth Hot Springs.

Parque Nacional de Yellowstone. | Foto: Suministrada

El NPS ha enfatizado que, en encuentros inesperados con osos, estos tienden a comportarse de forma defensiva, lo que reduce la posibilidad de que se tomen acciones de gestión contra el animal involucrado si no muestra comportamiento agresivo continuo o condición anormal.

Especialistas en fauna salvaje recuerdan la importancia de seguir unas reglas básicas para evitar este tipo de incidentes: caminar en grupo, hacer ruido para alertar a la fauna, llevar spray para osos y estar especialmente alerta al amanecer o al atardecer, momentos de mayor actividad para estas especies.

También se recomienda mantenerse en los senderos marcados, observar señales de presencia de osos como huellas o excremento, y actuar con calma si se ve un oso, sin correr.