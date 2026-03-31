Ciencia

Yellowstone en la mira: científicos advierten qué pasaría si erupciona uno de los volcanes más grandes y peligrosos del mundo

Si bien su última gran erupción data de hace aproximadamente 640.000 años, su actividad sísmica y térmica ha sido observada por la comunidad científica durante décadas.

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Redacción Tecnología
31 de marzo de 2026, 12:45 p. m.
Esta zona podría convertirse en el nuevo foco de actividad volcánica.
Esta zona podría convertirse en el nuevo foco de actividad volcánica. Foto: Getty Images

Diversas hipótesis han intentado explicar cómo podría llegar el fin de la humanidad, pero solo algunas cuentan con sustento científico. En este contexto, ha resurgido la preocupación por fenómenos naturales de gran magnitud, entre ellos la posible actividad de uno de los volcanes más grandes y peligrosos del planeta, ubicado en Estados Unidos.

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Se trata del Parque Nacional de Yellowstone, un territorio que se extiende por Wyoming, Montana e Idaho. Además de ser reconocido por sus paisajes y manifestaciones geotérmicas, alberga un supervolcán cuya última gran erupción ocurrió hace unos 640.000 años. Desde entonces, expertos han mantenido una vigilancia constante sobre su comportamiento sísmico y térmico para detectar cualquier cambio relevante.

El riesgo volcánico no es un escenario lejano. Eventos recientes, como la erupción en La Palma en 2021 o la tragedia del volcán de Fuego en Guatemala en 2018, evidencian el poder destructivo de estos fenómenos. Por ello, expertos y organismos internacionales analizan posibles medidas para mitigar el impacto de una eventual erupción en Yellowstone, considerada un evento que podría tener consecuencias a escala global.

Es la fuente termal más grande de Estados Unidos y la tercera más grande del mundo.
Gran Manantial Prismático, ubicado en el Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming, EE. UU. Foto: Getty Images

¿Qué pasaría si explota el supervolcán?

El supervolcán de Yellowstone es considerado por expertos como una de las amenazas naturales más significativas para la humanidad. De acuerdo con información reseñada en Volcano Active Foundation, una erupción de gran magnitud podría desencadenar consecuencias globales, como un invierno volcánico prolongado y una crisis alimentaria severa, reduciendo drásticamente las reservas disponibles para la población mundial.

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Este sistema volcánico destaca por sus enormes dimensiones, con una caldera que alcanza aproximadamente 85 kilómetros de largo y 45 de ancho. Debido a su tamaño e impacto potencial, organismos como la NASA mantienen un monitoreo constante y han explorado posibles estrategias para mitigar una eventual erupción, incluyendo el enfriamiento del sistema mediante grandes volúmenes de agua.

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Una erupción de gran magnitud podría desencadenar consecuencias globales. Foto: Via REUTERS

A pesar de estos escenarios alarmantes, los reportes más recientes indican que la situación actual es estable. Hasta marzo de 2026, el Observatorio Volcánico de Yellowstone señaló que el nivel de alerta se mantiene en parámetros normales, y los movimientos sísmicos registrados, aunque frecuentes, son de baja magnitud y habituales en una zona geológicamente activa como esta.

Además, los estudios científicos sugieren que este tipo de erupciones ocurre en intervalos de cientos de miles de años. Teniendo en cuenta que la última gran explosión sucedió hace alrededor de 640.000 años, los cálculos apuntarían a que aún faltaría un largo periodo antes de que se repita un evento similar.

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En caso de producirse una erupción, el impacto inicial sería devastador. Una columna masiva de ceniza y material volcánico se elevaría a gran velocidad hacia la atmósfera, extendiéndose por amplias regiones y cubriendo el entorno con una densa nube que bloquearía la luz solar.

Posteriormente, el material expulsado provocaría incendios y condiciones extremas en el ambiente, dificultando la respiración incluso a grandes distancias. A esto se sumarían flujos piroclásticos —mezclas de gases, ceniza y rocas a altísimas temperaturas— que avanzarían a gran velocidad, arrasando todo a su paso y dejando zonas enteras completamente devastadas en cuestión de segundos.