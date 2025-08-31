Suscribirse

MUNDO

Video muestra a un niño caminando por las vías de un monorriel a 30 metros de altura, mientras adultos aterrorizados intentan ayudarlo

El niño había sido reportado como perdido mientras las autoridades trataban de encontrarlo.

Redacción Mundo
31 de agosto de 2025, 10:14 p. m.
El niño fue rescatado por una persona que subió a las vías
El niño fue rescatado por una persona que subió a las vías | Foto: X/@CollinRugg

Un momento de pánico se vivió en el Hersheypark, en Pensilvania, después de que un niño estuvo a punto de caer de las vías de un monorriel a 30 metros de altura del suelo, mientras los adultos entraron en pánico y corrieron para salvarlo.

El niño había sido reportado como perdido a eso de las 5:00 p.m. hora local de este sábado 30 de agosto. Después de separarse de sus padres, la seguridad comenzó a buscar por todo el lugar con el ánimo de encontrar al niño extraviado.

Sin embargo, este entró en el área segura para el ingreso al monorriel, que en ese momento se encontraba cerrado, según dijo un portavoz del Hersheypark a Daily Mail.

“El recorrido estaba cerrado y protegido por un cierre con cadena en la entrada y un torniquete con barricadas en la plataforma”, dijo el portavoz del parque y aseguró también que el niño duró aproximadamente 20 minutos en la estación cerrada antes de caminar brevemente por la vía.

Las imágenes aterradoras compartidas en las redes sociales muestran al niño, caminando por las vías que recorren todo el parque mientras desde el suelo, una multitud gritaba y trataba de guiarlo a un lugar seguro.

Contexto: Los estremecedores detalles del caso del bebé abandonado en una tienda de Antioquia; su mamá es una menor de 14 años

En un momento el niño se tapó los oídos al sentirse abrumado por los gritos de los adultos que se encontraban en la parte de abajo y luchaban para que el niño no tomara la decisión de lanzarse desde lo más alto de las vías.

Al final, un adulto logró subir al techo de un puesto de comida, saltó a las vías, agarró al niño y lo bajó a un lugar seguro.

El niño se mostró confundido tras los gritos de los visitantes
El niño se mostró confundido tras los gritos de los visitantes | Foto: X/@CollinRugg

“Un visitante se dio cuenta rápidamente y ayudó a guiar al niño a un lugar seguro”, dijo el portavoz del parque de atracciones.

Después de que las autoridades respondieran al llamado urgente de los visitantes, el niño logró reunirse con sus padres y resultó ileso.

“Estamos agradecidos por la vigilancia de nuestros huéspedes y la rápida respuesta de nuestro equipo, y seguimos comprometidos a mantener los más altos niveles de seguridad para los huéspedes en todo Hersheypark”, dijo el portavoz.

Los comentaristas elogiaron a los adultos que reaccionaron rápidamente y salvaron al niño y destacaron la importancia de hacer todo lo posible para no perder de vista a sus hijos.

El niño fue rescatado por un adulto
El niño fue rescatado por un adulto | Foto: x/@CollinRugg

“Algunos héroes... no llevan capa”, dijo una persona. “Apuesto a que ese tipo es padre porque no lo pensó dos veces y trabajó rápido”, añadió otro.

“Felicitaciones a los dos hombres que subieron y lo rescataron. ¡No dudaron y reaccionaron con rapidez! Me alegra que esté a salvo”, dijo una tercera persona.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Video muestra a un niño caminando por las vías de un monorriel a 30 metros de altura, mientras adultos aterrorizados intentan ayudarlo

2. Les salió el tiro por la culata: la historia de dos presuntos depredadores sexuales que denunciaron hurto en Medellín y fueron capturados

3. Barcelona falló contra el Rayo Vallecano: así quedó la tabla de posiciones en la liga española

4. Se conoce video del accidente en el que murieron Jorge Jaramillo y Ruth Alzate, dueños de El Rancherito

5. Ministro de Defensa de Maduro organiza millonaria boda para su hija, detalle en lista de regalos estalló las redes sociales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Accidenteparque de atracciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.