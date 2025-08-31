Video muestra a un niño caminando por las vías de un monorriel a 30 metros de altura, mientras adultos aterrorizados intentan ayudarlo

Un momento de pánico se vivió en el Hersheypark, en Pensilvania, después de que un niño estuvo a punto de caer de las vías de un monorriel a 30 metros de altura del suelo, mientras los adultos entraron en pánico y corrieron para salvarlo.

El niño había sido reportado como perdido a eso de las 5:00 p.m. hora local de este sábado 30 de agosto. Después de separarse de sus padres, la seguridad comenzó a buscar por todo el lugar con el ánimo de encontrar al niño extraviado.

Sin embargo, este entró en el área segura para el ingreso al monorriel, que en ese momento se encontraba cerrado, según dijo un portavoz del Hersheypark a Daily Mail.

NEW: Man jumps on the monorail tracks at Hersheypark in Pennsylvania to save a little boy with autism.



The child appeared on the tracks shortly after the parents reported him missing.



“While the Hersheypark team was searching, the child entered a secured area for the monorail… pic.twitter.com/McL7tZ0pEM — Collin Rugg (@CollinRugg) August 31, 2025

“El recorrido estaba cerrado y protegido por un cierre con cadena en la entrada y un torniquete con barricadas en la plataforma”, dijo el portavoz del parque y aseguró también que el niño duró aproximadamente 20 minutos en la estación cerrada antes de caminar brevemente por la vía.

Las imágenes aterradoras compartidas en las redes sociales muestran al niño, caminando por las vías que recorren todo el parque mientras desde el suelo, una multitud gritaba y trataba de guiarlo a un lugar seguro.

En un momento el niño se tapó los oídos al sentirse abrumado por los gritos de los adultos que se encontraban en la parte de abajo y luchaban para que el niño no tomara la decisión de lanzarse desde lo más alto de las vías.

Al final, un adulto logró subir al techo de un puesto de comida, saltó a las vías, agarró al niño y lo bajó a un lugar seguro.

El niño se mostró confundido tras los gritos de los visitantes | Foto: X/@CollinRugg

“Un visitante se dio cuenta rápidamente y ayudó a guiar al niño a un lugar seguro”, dijo el portavoz del parque de atracciones.

Después de que las autoridades respondieran al llamado urgente de los visitantes, el niño logró reunirse con sus padres y resultó ileso.

“Estamos agradecidos por la vigilancia de nuestros huéspedes y la rápida respuesta de nuestro equipo, y seguimos comprometidos a mantener los más altos niveles de seguridad para los huéspedes en todo Hersheypark”, dijo el portavoz.

Los comentaristas elogiaron a los adultos que reaccionaron rápidamente y salvaron al niño y destacaron la importancia de hacer todo lo posible para no perder de vista a sus hijos.

El niño fue rescatado por un adulto | Foto: x/@CollinRugg

“Algunos héroes... no llevan capa”, dijo una persona. “Apuesto a que ese tipo es padre porque no lo pensó dos veces y trabajó rápido”, añadió otro.