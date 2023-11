Video: mujer apuñaló accidentalmente a hombre que la empujó hacia un pastel en su fiesta de cumpleaños

Las celebraciones de cumpleaños son muy importantes y especiales, por lo que las personas suelen reunirse con sus seres queridos para agradecer por un año más de vida y todos los aprendizajes que este les trajo.

Este tipo de eventos también se prestan para jugarle pesadas bromas al cumpleañero, una de ellas es la de empujarle la cabeza hacia el pastel, algo que cada vez se vuelve más recurrente y queda registrado en videos de los asistentes a la celebración. Sin embargo, este tipo de acciones también pueden ocasionar un accidente.

Esta broma se volvió muy recurrente en las celebraciones de cumpleaños. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Precisamente, a través de redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra el momento en el que un hombre es apuñalado accidentalmente en la cara por parte de la cumpleañera.

Según se observa en la grabación, la joven se acercó hasta la torta para poder apagar las velas de cumpleaños, algo muy usual en este tipo de celebraciones. Mientras hacía esto, la mujer nunca soltó un cuchillo que tenía en su mano derecha, objeto que finalmente fue la causa del accidente.

En ese momento, varias personas empujaron a la chica hacia el pastel, por lo que ella intentó evitar esto y generó presión hacia atrás, pero desafortunadamente terminó impactando el cuchillo en uno de los ojos de un invitado, quien inmediatamente se llevó las manos al lugar donde resultó herido.

Tras esto, varios de los asistentes fueron a ayudar al hombre herido, mientras que la cumpleañera terminó con el rostro cubierto de pastel rosa, lo que en un principio le impidió percatarse de lo que había sucedido.

El hombre resultó herido en uno de sus ojos. | Foto: Instagram: @carnagejunkie

El audiovisual no tardó en volverse viral y ha desatado todo tipo de opiniones. “Está viendo que la chica trae un cuchillo en la mano, ¿quién en su sano juicio hace esta estupidez?”, “para que aprendan a no hacer esas tonterías de empujar a la fuerza”, “ojalá que no se haya lesionado muy grave la vista. En lo que puede terminar una broma, en una tragedia”, fueron algunos de los comentarios.

La mayoría de las personas cuestionaron el accionar del hombre y aseveraron que este tipo de hechos demuestran por qué estas bromas no se deben realizar. El video ya cuenta con miles de comentarios y más de 8.000 ‘me gusta’.

Mujer reveló por qué no aceptó millonaria oferta de trabajo; los requisitos la indignaron: “Fue la peor entrevista”

Algunos internautas se mostraron 'sorprendidos' por la petición que le hicieron en la entrevista. | Foto: Fotogramas / 00:09 (imagen 1) - 00:47 (imagen 2) / TikTok @adminandeve

En TikTok, una mujer reveló por qué declinó una oferta laboral que, en apariencia, parecía ofrecerle buen salario y estabilidad. Según ella, pese a ser el empleo ‘deseado’, prefirió dar un paso al costado por las condiciones que debía cumplir si buscaba pertenecer a ese lugar.

“Acabo de anular mi propia candidatura. Me acaban de decir que hay dos puestos de trabajo en la empresa”, dijo inicialmente la mujer, quien en esa red aparece como @adminandeve. Una de las cosas ‘decepcionantes’ fue encontrar una remuneración menor a los 180.000 dólares al año ofrecidos inicialmente.

El salario anual que recibiría estaba entre 110.000 y 120.000 dólares, es decir, unos 485.864.400 pesos colombianos. A esto se sumaron otras exigencias no relacionadas directamente con sus funciones, lo cual la desconcertó y generó indignación.

“También estoy entrevistándome con otros tres lugares que están ofreciendo eso y no me piden teñir mi cabello. Entonces el entrevistador fue tan (...) grosero. Quiero decir: descaradamente grosero. Probablemente fue la peor entrevista que haya tenido alguna vez; no de mi parte, pero ellos fueron desagradables”, aseguró.

La mujer continuó su queja al afirmar como la “única cosa que ellos querían” saber, más allá de su experiencia o quién era, los motivos para dejar anteriores empleos en los últimos cuatro años (momento en el cual mencionó el coronavirus). Para la postulante, los entrevistadores se limitaron a ‘juzgarla’ sin tener en cuenta su preparación.

También los acusó de tomar una actitud ‘hostil’ frente a su emprendimiento. “Cuando les expliqué que a la empresa donde estaba le gustaba eso (...), ellos me silenciaron para hablar entre ellos”, lo cual fue el límite y no le dejó más dudas para rechazar el empleo.