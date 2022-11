Video | Policía “espantó” a ladrones con una escopeta y casi 20 disparos

La delincuencia sigue llenando los titulares de diferentes medios y América Latina no es la excepción. Informes dan cuenta de que los casos continúan en aumento, mientras que muchos otros no terminan siendo denunciados, pero sí engrosan el temor entre la población.

En cámaras de seguridad quedó registrado cómo en cuestión de segundos un policía (vestido de civil) se enfrenta con ladrones cuando se encontraba al frente de su propia casa. Un video que se hizo viral muestra cuando el agente cierra la puerta de su vehículo y, tras dar unos pocos pasos, empieza la confrontación.

El policía, al percatarse de que estaba siendo víctima de delincuentes, saca su arma y hace 17 disparos. El hecho tuvo lugar el 28 de octubre sobre las 10:45 de la noche en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina.

Posteriormente, se le escucha decirle a su esposa: “Pásame la escopeta”. Ella le responde: “¿Dónde está?”, y luego se la acerca desde la puerta. Este continúa enfrentando con prisa a los sujetos que se desplazaban en una motocicleta, y uno de ellos resultó herido.

🔴 1/2 | "PASÁME LA ESCOPETA"

- Un policía fue asaltado y se tiroteó con los delincuentes.

- Les vació el cargador del arma -17 tiros- y le pidió la escopeta a su mujer para seguir con el enfrentamiento. Hirió a un ladrón.

📍Pocitos, Tucumán. pic.twitter.com/Eyhh8IbAxf — Vía Szeta (@mauroszeta) October 30, 2022

En ese momento vuelven a escucharse disparos, mientras varios lugareños empiezan a correr y gritar ante el desconcierto por lo que estaba ocurriendo. Después las cámaras captaron a la mujer saliendo de la vivienda y dirigiéndose hacia donde estaba el policía. A lo lejos se escucha a una lugareña decir: “Es increíble lo que el señor ha hecho (...). Gracias a Dios”.

La reacción del argentino generó el reconocimiento de algunos internautas, a través de las redes sociales. Los clips acumulan más de 20.000 reproducciones en Twitter, pocos días de su divulgación.

Y se leen comentarios como: “Eso se vive en Tucumán todo los días y a cualquier hora. La gente tiene que vivir encerrada, no hay seguridad de nada un abandono total”; “lamentablemente este hombre debe defenderse de esta manera porque no hay seguridad”; “héroe!! Hay que armarse no queda otra!”; “así estamos a la deriva , desamparados, pobre hombre tener que pasar por esto y tener que defenderse solo, ¿hasta cuándo? ¿qué más esperan para hacer algo bien por la inseguridad?”.

Sin embargo, otros usuarios resaltaron la puntería del hombre al enfrentarse con dos armas a estos sujetos. “17 tiros ¿y no le dio a nada? quizás le dio a la casa de los vecinos, a las ventanas donde duermen los hijos del vecino de la otra cuadras, etc.”; “ni para saber si solo trató de ahuyentarlos y por eso lanzó tantos tiros, porque es consciente de que se puede meter en tremendo quilombo si mata a alguno”.

Robo terminó en enfrentamiento

También en Argentina se registró otro enfrentamiento entre un policía y delincuentes que habían fijado su objetivo en una pareja en el barrio Palermo de Buenos Aires. Las autoridades pusieron bajo custodia a un sujeto de nacionalidad uruguaya de 39 años este jueves –3 de noviembre–.

El informe que estuvo en conocimiento de La Nación indica que los hechos se generaron cuando “un oficial de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad vio que en Juncal y Sinclair que un motochorro estaba amenazando a una pareja para robarles, por lo cual acudió para impedir el ilícito”.

El texto continúa detallando que el agente perdió su arma, “el ladrón la tomó y disparó cuatro veces contra el oficial, sin lograr herirlo. Con el motochorro armado, el oficial solicitó ayuda por radio mientras intentaba proteger a terceros”.

“Al llegar el efectivo de apoyo hizo un disparo de disuasión al piso, por lo cual el delincuente ingresó a un hotel alojamiento en Godoy Cruz al 2800 por el sector de estacionamiento, tomando al encargado por el cuello y amenazándolo con quitarle la vida”, añade el documento, de acuerdo con La Nación.

Finalmente, cuando más efectivos llegaron a la zona lograron someter al individuo y evitar que la situación escalara de nivel.