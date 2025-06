Video | Preso fugitivo en EE. UU. le pide ayuda a Trump luego de su escape de película: “No me escapé, me dejaron salir”

“Dicen que me escapé. No me escapé. Me dejaron salir”, dijo el recluso en el video, que fue borrado al siguiente día de su publicación. Incluso aseguró que había salido de la cárcel porque lo habían condenado por un crimen que no cometió: “La razón por la que salí de la cárcel es porque estas personas estaban tratando de darme cadena perpetua en ambas parroquias por algo que no hice”.