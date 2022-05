Video | “Tienen que arrepentirse y buscar al Señor”: cristiana a pareja homosexual en México

Una polémica sigue en redes sociales, luego de que un video del pasado 17 de marzo de una mujer cristiana increpando a una pareja homosexual se hiciera nuevamente popular en internet. La grabación, que al parecer fue subida a Twitter por los jóvenes, denota la incomodidad que sintieron, luego de que la mujer empezara a tildarlos de pecadores por su orientación sexual.

En medio de la discusión, que se dio en un centro comercial de la ciudad de Veracruz, en México, la mujer no dudó en decir que la pareja no tendría derecho a ingresar “al Reino de los Cielos”, citando un fragmento de la Biblia: “Tienen que arrepentirse y buscar al Señor. Cristo te ama. No obstante, ni los homosexuales, ni los cacomiztles, ni los ladrones entran al reino. Hijos hay que arrepentirse y Dios les mostrará el camino”.

El texto citado por la creyente cristiana es 1 Corintios 6:9-10:

“9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,

10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios”.

Al escuchar esta acusación, los jóvenes no dudaron en mostrar todo su rechazo a las palabras de la mujer, pues para ellos esto era un claro acto de homofobia, más que un “consejo” religioso.

“No lo puedo creer. Dios la bendiga a usted, y ojalá Satán salga de su ser, porque lo que está haciendo es un acto de odio. Son clases de homofobia disfrazadas de cristianismo”, dijo uno de ellos en el hecho ocurrido el pasado marzo.

Luego añadió: “Debería arrepentirse usted, porque Cristo nos ama a todos por la manera en la que somos”.

Finalmente, la mujer, ante los intentos de los jóvenes de llamar a la seguridad del centro comercial, decidió marcharse por uno de los pasillos, no sin antes recordarle a la pareja que ella lo único que quería era salvarlos de la condenación eterna.

“Si reconocen a Cristo con su boca y en su corazón, Cristo te va a cambiar la vida y te va a enseñar el camino correcto”, fue el mensaje final de la mujer, a lo que uno de los jóvenes contestó: “Que la bendiga Dios a usted, señora. Ridícula”.

Como ven a esta pendega queriendome decir a mi y a mi amigo a quien debemos amar. Que se vaya a la verga con sus clases de homofobia disfrazadas de cristiana. Esto paso en la plaza Andamar del puerto de Veracruz. #viral #homofobia #gaymexico @escandalamx @NotLaGrupa pic.twitter.com/nNVk6ODfkP — ༺Angel Marina༻ (@marinaangeldrag) March 18, 2021

Al ver el video, los comentarios no se hicieron esperar, algunos apoyando a los jóvenes y “la tranquilidad con la que llevaron la situación”, mientras que otros defendieron el pensamiento de la mujer.

“Vaya que no sólo con la covid se expone y aflora la gente más pendeja”; “Felicitaciones a la señora, por tener la valentía de transmitir las palabras que están escritas en la biblia”; “Propongo también convocar a un Besoton LGBTTTI+ en dicha plaza y vamos todes a tirar por el caño su ignorancia y prejuicios”, y “No le veo ningún acto de homofobia, veo una persona compartiendo la palabra de Dios y eso es algo de valientes”, escribieron algunos internautas que aun reaccionan a lo ocurrido el 17 de marzo.

Sin embargo, incluso en medio de la zona de comentarios se gestó otra polémica alrededor de la situación, cuando un usuario escribió el siguiente mensaje: “Sería bueno saber qué hacían los jóvenes y cómo se estaban portando en un lugar público, de pronto había niños, personas adultas, y no estaban guardando la compostura, en su intimidad pueden hacer lo que les plazca, deben respetar y no confundir los corazoncitos de los niños”.

En respuesta, algunos usuarios escribieron mensajes como: “Otro pendejo a la lista. Gracias por su participación”; “Está mal y es tan ridículo hacer suposiciones. Claramente esta señora juzga por las apariencias”, y “Estaban viviendo”.