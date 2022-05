Imputarán cargos a dos hombres que agredieron a una pareja homosexual en Bogotá

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La Fiscalía General ya radicó la solicitud para adelantar la audiencia de imputación de cargos en contra de los dos jóvenes, cuyas identidades son Andrés Lara y Brayan Nemocón, quienes en la madrugada entre el sábado 9 y el domingo 10 de abril de este año atacaron a una pareja LGBTI que se encontraba esperando un taxi en la calle 67 con 11, en la localidad de Chapinero, al nororiente de Bogotá.

En los videos, que fueron grabados por uno de los agredidos, se observa cómo los jóvenes los insultan y los atacan con puños, piedras y un palo; el motivo por el cual los hombres decidieron violentar a la pareja fue su orientación sexual. Mientras esta agresión ocurría, una persona que acompañaba a la pareja intentó interceder para que no siguiera el ataque.

La violencia del ataque fue tal que, en un momento, uno de los agresores sacó un cuchillo para amedrentarlos. Fue ahí cuando el vigilante de un edificio cercano al teatro Astor Plaza salió para proteger a la pareja víctima de la agresión.

Los hechos se conocieron tras la denuncia hecha en Facebook y Twitter.

“De la nada, llegan dos tipos desconocidos a pegarles. Tumban a uno de un puño y le dicen ‘por marica’. Nosotras (que éramos 4) sin entender nada y en shock, solo reaccionamos hasta el segundo golpe. ‘Por maricas’, les repiten”, se lee en la publicación de la red social.

“El caso es que logramos tumbar a uno de ellos y quitarle un cuchillo que tenía, mientras tanto el otro consigue un palo y se nos bota dispuesto a cualquier cosa. En ese momento sale el celador del edificio con un tambo a defendernos”, escribió.

Los jóvenes pudieron resguardarse del ataque en la portería del edificio del que salió el portero.

“Una vez dentro, ambos empiezan a tirar piedras contra la puerta de vidrio que tenía la entrada. Rompen la puerta y se meten a acabar con lo que encuentren. Nosotras 4 y los 2 chicos empezamos a subir por el edificio mientras los vecinos empiezan a salir con palos y cosas a intentar detenerlos. La Policía no llegó. Dejamos estos videos para que al menos viralicen la cara del par de homofóbicos”, relató la joven que fue testigo.

Uno de los chicos y el celador llaman a la policía, y adivinen qué: No llegan jamás. Lo pueden matar a uno y la gloriosa Policía Nacional con el teléfono en espera :)))) No nos queda otra que subir el edificio. Dejo el video de los hijueputas: — Asdfghjklsad (@_Incendies) April 10, 2022

En la denuncia se observa el video en el que los agredidos logran ingresar al edificio para salvaguardarse, mientras los violentos agresores siguen lanzando improperios, piedras e, incluso, uno de ellos se quita el cinturón. Después, se dan media vuelta y caminan tranquilamente hacia el norte.

De acuerdo con la joven testigo, a pesar de que se hizo un llamado a las autoridades para que atendieran lo sucedido, en ningún momento uniformados de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar. “¿Qué hubiese pasado con ellos si nosotras no nos metíamos? Pudieron haber matado a alguno en un acto de homofobia en pleno siglo XXI, en plena calle de Bogotá. Y es que a mí no me cabe en la cabeza la sevicia que esos dos cargaban contra nosotros”.

Tras conocerse los hechos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en la que rechazó los hechos y les pidió a las autoridades esclarecer la situación. “En Bogotá #SePuedeSer es una consigna de ciudad, un principio que tenemos que honrar. No hay lugar para el machismo, racismo, clasismo ni homofobia, todas son prácticas inadmisibles. Rechazamos los hechos denunciados que deben esclarecerse cuanto antes”.

La Fiscalía General les imputará a los acusados, los agresores, los delitos de lesiones personales en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancia de agravación y actos de discriminación”.

El concejal de Bogotá Luis Carlos Leal aseguró que, tras hacer una averiguación y consulta, identificó a los agresores como Andrés Lara y Brayan Nemocón.