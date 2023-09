Video | Transportaban 25 niños en un vehículo compacto e investigan si pertenecían a una guardería o si eran víctimas de trata de menores

Versiones confusas sobre este hecho

Acusan al actor británico Russell Brand de abuso sexual contra varias mujeres, una de ellas de 16 años

Las acusaciones, que Brand niega, fueron hechas en una investigación conjunta por los periódicos The Sunday Times y The Times, y por el programa de televisión Channel 4 Dispatches.

Fue el presentador del programa Big Brother’s Big Mouth durante tres años a partir de 2004. También interpretó a la estrella de rock Aldous Snow en la película de 2008 Forgetting Sarah Marshall y su secuela de 2010 Get Him to the Greek.