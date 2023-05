Video viral | El misterio en un cuarto cerrado más de 20 años: “Me puso la piel de gallina“

Las historias atípicas, episodios paranormales y curiosos hallazgos engrosan el número de videos virales en redes sociales. Uno de los espacios predilectos por millones de internautas es TikTok, dada no solo su inmediatez, sino la practicidad para generar y difundir contenido de múltiples categorías.

En esa plataforma, un clip ya supera los 27 millones de visualizaciones a solo una semana de su divulgación, tras revelar el secreto detrás de una puerta supuestamente cerrada por dos décadas. La usuaria @dayanneflorews compartió el momento en que decidió marcar punto final a la intriga porque necesitaba hacer remodelaciones en la casa.

Según la usuaria que difundió el video, la habitación fue ocupada por su bisabuela. - Foto: Fotograma / 00:03 / TikTok @dayannefloresa

“Nos tocó abrir este cuarto que, según mi abuelita, tenía más de 20 años cerrado”, es la descripción que acompaña el clip (con casi 3.000 comentarios). El lugar daba la impresión de tener estructura antigua; de hecho, la puerta objeto de intriga era de madera y requirió un esfuerzo mayor para poderla abrir, pues había un lazo amarrado desde adentro.

¿Cuál era el misterio?

La joven Dayanne contó que su bisabuela había sido la ocupante de aquella habitación, pero desde su muerte esta se cerró por tiempo indefinido. En el video (acompañado con música de suspenso) se ve a un hombre cortando el lazo, principal obstáculo para conocer finalmente lo que albergaba ese cuarto. Después la empujó con su cuerpo.

El lugar estaba repleto de imágenes religiosas, tanto cuadros como otras figuras representativas como rosarios, un cristo que alcanzaba en altura casi la mitad de una pared y un altar a la Virgen de Guadalupe. En el interior de la habitación “había muchas cosas amontonadas” (que incluían cajas, flores, bolsas, el armario y lo que parecía ser un pequeño colchón).

La intriga estuvo suscitada, en parte, por la cantidad de objetos encontrados y la disposición de los mismos en todo ese sitio. El ‘descubrimiento’ llevó a una ola de reacciones entre algunos escépticos que pusieron en tela de juicio las dos décadas que supuestamente permaneció el cuarto cerrado y otros a quienes se les despertó cierto ‘temor’.

Entre los objetos encontrados había un altar a la Virgen de Guadalupe. [Imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Solange_Z

“Regla # 1: ‘si está cerrado, déjelo cerrado’”; “Demasiado limpio, sin polvo para llevar 20 años”; “Manda bendecir el cuarto por si las moscas”; “En esos lugares es donde hay probabilidad de encontrarse algo muy valioso”; “No es buena idea dormir ahí, ya que se quedaron energías, pero bueno”; “Hasta acá se sintió la energía”; “Parece que entré a casa de mi abuelita”; “Todos mirando los santos y nadie pregunta por qué cierran un cuarto así”.

Misterio de Virgen que llora

Las figuras religiosas suelen estar, para algunos creyentes, llenas de misterios como los que aseguran ver el rostro de Jesús tallado en un árbol o a la Virgen María llorando. En Argentina este último caso es conocido en la provincia de Santiago del Estero y a la réplica se le atribuyen milagros como la curación de un cáncer que venía asediando a un hombre de casi 40 años (al punto que una de sus piernas le había sido amputada).

Según medios locales, el primer episodio de 2022 en que la Virgen lloró ocurrió el 26 de marzo. - Foto: Facebook / Capilla Inmaculada Concepción. Vinará

“Yo vine, me arrodillé, lloré y ella lloró. Yo le pedí a la Virgen que si iba a vivir que le diera otra oportunidad y si no que no me lo haga sufrir porque era un tumor impresionante, parecía un monstruo. Los médicos le dijeron que no iba a sobrevivir a la operación”, dijo a Infobae una mujer, quien depositó su fe en la santa para la recuperación de su hijo. “Nos pidieron que nos despidiéramos de él”, añadió.

La réplica de esta Virgen se encuentra en la capilla de Vinará y más de uno ha asegurado que le ha visto derramar lágrimas. Incluso, hasta comienzos de diciembre del año pasado, supuestamente había llorado catorce veces.