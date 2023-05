Aterrador hallazgo: turista acusó a hotel por lo que encontró bajo su cama: “tengo mucho miedo”

Los hoteles, independientemente de un lugar en específico, pueden a veces no llenar las expectativas de sus clientes tanto por el sitio en sí como por la atención. Ciertos alojamientos generan en sus huéspedes agrado y motivación para regresar o recomendarlos, aunque en otros casos la experiencia tiene mayor cercanía con una ‘película de terror’.

Esa fue la vivencia de un turista chino, identificado simplemente como Sr. Zhang durante su paso por la región autónoma de Tíbet. El episodio, que ahora le genera ‘eco’ cuando intenta dormir, lo compartió en la plataforma web Weibo y el caso traspasó fronteras al develarse los detalles.

El episodio se presentó en la región de Tíbet (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Mateo Colombo

Todo comenzó cuando, en medio de su descanso, notó que en la habitación había un olor extraño y cuál fue su ‘sorpresa’ cuando después se le reveló el origen del fuerte hedor: había un cadáver bajo su cama, contó. De acuerdo con su relato, por el olor solicitó un cambio de habitación, pero luego las autoridades le confirmaron la existencia de un cuerpo allí.

“Me cuesta dormir”

En conversación con Shangyou News, el asiático admitió cómo la experiencia no terminó en ese momento sino que a veces se replica cuando trata de descansar. “Tengo mucho miedo y todavía me cuesta dormir”, dijo en lo reseñado por medios internacionales como The Mirror.

El episodio se registró el viernes 21 de abril. Ese día el individuo había dormido algunas horas y salido de la alcoba hasta que, en su regreso (unas cuatro horas más tarde), empezó a notar la ‘incomodidad’ del ambiente, informó por su parte Insider.

Las autoridades le habrían confirmado el hallazgo de un cadáver bajo su cama (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Ignatiev

“Este hotel es una lástima. Este hotel ensombrecerá mi estadía en mi vida. Estaba durmiendo (...) y había un cadáver debajo de la cama. Fue un asesinato (...). En realidad espero que todos dejen de quedarse” allí, fue la denuncia (recogida por Upstream news) que hizo el Sr. Zhang en la red social al lamentar el episodio.

Algunas conjeturas iniciales manejadas por el turista le hicieron pensar que el hedor provenía de una panadería en planta inferior, del sistema de calefacción en el cuarto o, incluso, sus propios pies. Respecto a las indagaciones preliminares por el cuerpo hallado, al huésped le realizaron pruebas de ADN y una entrevista.

Posteriormente, le avisaron sobre la captura de un sospechoso identificado como Gao y quien supuestamente no se conocía con la víctima (según habría comentado la familia de esta). Mientras la investigación permanece abierta, se sabe que el presunto responsable fue aprehendido a más de 1.000 kilómetros de distancia en un tren, en la ciudad de Lanzhou.

Durmió al lado de su mamá muerta

A finales de marzo, un hombre mexicano fue arrestado por ser el principal sospechoso en la muerte de su mamá, mientras esta dormía. Medios locales informaron que el sujeto (quien responde al nombre de Arturo) tiene un diagnóstico de esquizofrenia y había justificado el crimen al asegurar que el “diablo se lo ordenó”.

Telediario señaló que en la madrugada del martes 28 de marzo, ese individuo irrumpió en la habitación de su progenitora y la atacó físicamente antes de asfixiarla con una almohada. En ese momento se indicó que, posterior al asesinato, Arturo no intentó comunicarse con las autoridades, sino que decidió recostarse al lado del cuerpo inerte.

Según la información preliminar, la adulta mayor murió asfixiada (imagen de referencia de hombre esposado). - Foto: Getty Images / Flying Colours Ltd

Luego de ello, cuando la Policía ingresó a la vivienda, el sospechoso (de 37 años) habría pedido perdón, en medio del llanto, a su mamá por lo ocurrido. Las autoridades habían sido alertadas por los vecinos, a raíz de varios gritos y ruidos ‘extraños’.

El caso generó conmoción entre los habitantes de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.